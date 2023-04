Donnerstags ist Kuchentag im Eat Club. Unsere Foodstylistin backt dann meistens so vier Kuchen oder auch Torten von einfach bis anspruchsvoll.

Gleich nach dem Fotoshooting werden sie von uns probiert und gegebenenfalls noch im Rezept nachgebessert, ehe wir sie dann für die Mitarbeiter „freigeben". Das Kuchentasting hat sich im Verlagsgebäude herumgesprochen und so stehen donnerstagnachmittags immer häufiger mit Teller und Kuchengabel bewaffnete Kollegen vor unserer Tür. Für uns Eat-Clubber ist das gleichzeitig immer auch eine kleine Marktforschung: Von welchem Exemplar bleibt am wenigsten übrig? Diese Torte hier war ein solcher Kandidat. Eigentlich ein ganz einfaches Rezept, aber Schokoganache mit Vanillecreme und Banane waren ganz offensichtlich die perfekte Kombi.

Schoko-Bananen-Torte

Zutaten für ca. 12 Stücke:

200 g Mehl

2 TL Backpulver

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Salz

125 g weiche Butter

3 Eier (Größe M)

100 g Zartbitterschokoraspel

150 g Zartbitterschokolade

250 g Schlagsahne

3 Bananen (ca. 500 g)

3 Blatt Gelatine

300 g Vanillepudding (Kühlregal)

Fett und Mehl für die Form

1 Für den Tortenboden Mehl und Backpulver mischen. Zucker, Vanillezucker, 1 Prise Salz, Butter und Eier in eine Rührschüssel geben und mit den Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. Erst Mehlmischung, dann Schokoraspel unterrühren. Teig in eine gefettete und mit Mehl ausgestäubte Springform (22 cm Durchmesser) füllen und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd:180 °C/Umluft:160 °C) ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

2 Für die Ganache Schokolade hacken und mit 150 g Sahne über einem warmen Wasserbad schmelzen. Dabei gelegentlich umrühren. Kuchen aus der Form lösen und den Deckel flach, bzw. gerade abschneiden. Den Deckel zerbröseln und beiseitestellen. Um den übrigen Tortenboden einen Tortenring stellen. Bananen schälen, in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und dicht an dicht auf dem Tortenboden verteilen. Ganache gleichmäßig über und in die Zwischenräume der Bananenscheiben gießen.

3 Für die Vanillemousse Gelatine in kaltem Wasser einweichen und auflösen. 2 EL Vanillepudding einrühren, dann alles zügig unter den übrigen Pudding rühren. 100 g Sahne steif schlagen und unter den Pudding-Mix heben. Mousse auf die Ganache geben, glatt streichen mit den Kuchenbröseln bestreuen. Torte ca. 2 Stunden kalt stellen. Dann Tortenring lösen und in Stücke schneiden.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 360 kcal, 17 g F, 7 g E, 40 g KH.