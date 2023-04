Ein großartiges Rezept! Die angegebene Menge reicht für vier Gläser. Ich koche die erste Fuhre immer mit Rhabarber vom Wochenmarkt und die zweite dann später mit dem aus unserem Garten. Passend zur vor uns liegenden Grillsaison passt das Chutney auch supergut zu Steak, Huhn oder gegrilltem Schafskäse. Im Kühlschrank bleibt es übrigens mindestens 6 Wochen haltbar. Bei uns hat es allerdings nur etwas über eine Woche gehalten. Dann war es alle.

Schweinefilet mit Rhabarber-Gewürz-Chutney

Zutaten für 4 Portionen Schweinefilet:

1 Stück frischer Ingwer (ca. 3 cm bzw. 20 g)

1 Knoblauchzehe

2 kleine Schweinefilets (à 350 g, am besten Bioqualität)

100 ml Teriyakisoße

2 EL Öl

4 EL Ahornsirup

3 Stiele Thaibasilikum

1 Glas Rhabarber-Chutney (200 ml; Zubereitung siehe unten)

je 2 TL weiße und schwarze Sesamsaat

Chiliflocken

Zutaten für 4 Gläser Rhabarber-Chutney (à 200 ml):

600 g Rhabarber

1 Stück frischer Ingwer (ca. 3 cm bzw. 20 g)

3 Zwiebeln

1 EL Senfkörner

1 TL Salz

1 TL frisch gemahlener Pfeffer

200 ml Weißweinessig

350 g brauner Zucker

1 Für das Fleisch Ingwer und Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Mit den Filets in einen Gefrierbeutel geben, Teriyakisoße zufügen. Alles gut durchkneten und mindestens 2 Stunden kalt stellen.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2 Für das Chutney inzwischen den Rhabarber waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Ingwer schälen und fein reiben. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Rhabarber, Ingwer und Zwiebeln mit Senfkörner, Salz, Pfeffer und Essig in einen Topf geben. Alles erhitzen und aufkochen. Zucker nach und nach zufügen und alles bei milder Hitze marmeladenähnlich 15–20 Minuten einkochen lassen, dabei mehrmals umrühren. Chutney noch einmal abschmecken. In saubere, sterile Gläser füllen, sofort verschließen und auskühlen lassen. Das Chutney ist im Kühlschrank mehrere Monate haltbar.

3 Öl in einer Pfanne erhitzen. Filets darin rundherum kräftig anbraten. In eine kleine Auflaufform setzen und Ahornsirup darübergießen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 140 °C/Umluft: 120 °C) 15–20 Minuten garen. Bei größeren Filets kann sich Garzeit erhöhen.

4 Filets herausnehmen, zugedeckt kurz ruhen lassen. Basilikum waschen, trocken tupfen, einige Blätter in feine Streifen schneiden. Fleisch dünn aufschneiden, auf Teller anrichten, Rhabarber-Chutney darauf verteilen. Mit Sesam, Chiliflocken und Basilikum bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Portion ca. 11 g F, 51 g KH, 55 g E, 550 kcal.