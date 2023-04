Ich mag so etwas ganz gerne, denn endlose Vorausplanungen stressen mich (Super Idee, Du! Wir hätten z. B. den dritten Samstag nach den Sommerferien Zeit). Bei viel Vorlauf wird komischerweise auch die Auswahl des Gerichtes immer komplizierter (Das? Oder doch lieber das? Aber hat der nicht diese Allergie?). Außerdem kann ich auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Freunde treffen und gleichzeitig ein Rezept ausprobieren, dass mich gerade umtreibt. Dieses Curry ist dafür genau richtig. Nicht überkandidelt und dennoch etwas Besonderes.

Asiatisches Hühnchen-Curry

Zutaten für 4 Portionen:

60 g Erdnüsse (geröstet und gesalzen)

3–4 EL Sojasoße

1 EL Puderzucker

600 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Speisestärke

Salz, Pfeffer

400 g Kirschtomaten

1 Stück Ingwer (ca. 10 g)

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

2 EL Öl

100 g Erdnusscreme

1 Dose Kokosmilch (400 ml)

200 ml Hühnerbrühe

½ Bund Thaibasilikum

2 Minigurken

1 Bio-Limette

1 EL Fischsoße

1 EL Honig

Saft von 1–2 Limetten

Chiliflocken

Backpapier

1 Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten. Mit 2 EL Sojasoße ablöschen, mit Puderzucker bestäuben und alles unter Wenden karamellisieren. Auf Backpapier auskühlen lassen. Fleisch würfeln, mit Stärke und etwas Salz und Pfeffer gut vermengen. Tomaten waschen und halbieren. Ingwer, Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Chili putzen, entkernen und fein hacken.

2 Öl in einer tiefen, großen Pfanne erhitzen. Fleisch darin rundherum kräftig anbraten, herausnehmen. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch im Bratfett andünsten. Tomaten und Chili zufügen und kurz mitdünsten. Erdnusscreme unterrühren, darin schmelzen. Mit Kokosmilch und Brühe ablöschen. Aufkochen, bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten cremig einköcheln. Nach ca. 5 Minuten Fleisch zufügen und mitköcheln.

3 Basilikum waschen, trocken schütteln, einige Blätter in feine Streifen schneiden. Gurken waschen und in Scheiben schneiden. Erdnüsse hacken. Limette waschen und in Schnitze schneiden.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

4 Soße mit 1–2 EL Sojasoße, Fischsoße und Honig würzen. Kurz weiterköcheln und mit Limettensaft abschmecken. Hühnchen-Curry mit Gurkenscheiben anrichten. Mit Basilikum, Erdnüssen und Chiliflocken bestreuen und Limettenschnitze dazu reichen. Dazu schmeckt Basmatireis.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 50 G E, 38 G F, 17 G KH, 630 kcal.