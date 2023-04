Wenn Blätterteig schön aufgehen und knusprig werden soll, ziehen wir in der Versuchsküche TK-Blätterteig dem Ausrollteig aus dem Kühlregal vor.

Wenn Blätterteig schön aufgehen und knusprig werden soll, ziehen wir in unserer Versuchsküche TK-Blätterteig dem Ausrollteig aus dem Kühlregal vor.

Es ist schon etwas länger her, da haben wir dazu mal eine Testreihe gemacht. Am schönsten war das Backergebnis bei den TK-Blätterteigplatten, die im Vergleich sogar am günstigsten waren. Statt Spargel und Gruyère kann man die Päckchen auch mit Ziegenfrischkäse und Cherrytomaten befüllen. Oder mit weißem Spargel und dünn geschnittenem Rosmarinschinken … auch gut.

Spargelpäckchen mit Parmaschinken

Zutaten für 12 Stück:

1 Packung TK-Blätterteig (450 g; 6 rechteckige Platten)

ca. 600 g grüner Spargel (dünne Stangen)

Salz & Pfeffer

3 EL Olivenöl

ca. 125 g Gruyère (ersatzweise Bergkäse)

12 dünne Scheiben Parmaschinken

1 Ei

grobes Meersalz

150 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

3 EL Chili-Tomatenketchup

Kerbel zum Garnieren

Backpapier

1 Blätterteigplatten nebeneinander auf Backpapier auslegen und ca. 10 Minuten auftauen lassen. Spargel waschen, untere holzige Enden abschneiden. In einer Schale mit Salz und Pfeffer würzen, Öl zufügen und alles gut vermengen. Gruyère grob raspeln.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Jede Blätterteigplatte einmal quer halbieren, so das Quadrate entstehen. Die Quadrate etwas größer ausrollen. In die Mitte je eine Scheibe Schinken geben. Je 3 Spargelstangen daraufsetzen und mit Käse bestreuen. Zwei gegenüberliegende Ecken in der Mitte zusammenklappen die Enden gut zusammendrücken.

3 Spargelpäckchen auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Ei verquirlen, Päckchen damit bestreichen. Mit Meersalz und Pfeffer würzen. Blechweise im heißen Backofen 12-15 Minuten backen. Inzwischen Joghurt mit Salz würzen und mit Ketchup verrühren. Päckchen herausnehmen und mit dem Dip servieren, mit Kerbel garnieren.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 5 g E, 20 g F, 5 g KH, 280 kcal.