Einzigartig vegane Brainfood-Bowl

Hamburg. Man sagt Hülsenfrüchten nach, dass sie den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Die Süßkartoffeln wiederum sind vollgepackt mit blutzuckerregulierenden und entzündungshemmenden Stoffen.

Linsencurry

Für 4 Portionen

Zutaten:

1 Süßkartoffel (ca. 300 g)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

tück Kurkumawurzel (ca. 15 g)

Brokkoli

1 EL Kokosöl

200 g rote Linsen

1 Dose Kokosmilch (400 g)

400 ml Gemüsebrühe

Salz & Pfeffer

Kreuzkümmel

Chiliflocken

2 Stiele Minze

1 Süßkartoffel schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen. Kurkuma schälen und fein reiben (Achtung, färbt stark, am besten Einmalhandschuhe tragen). Brokkoli putzen, waschen und in Röschen teilen. Kokosöl in einem Topf erhitzen. Kurkuma, Zwiebel und Knoblauch zufügen und glasig dünsten. Linsen und Süßkartoffel zugeben, kurz mit anschwitzen und mit Kokosmilch und Brühe ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Chiliflocken würzen.

2 Zugedeckt ca. 5 Minuten köcheln lassen. Brokkoli zufügen und weitere 5 Minuten kochen lassen. Mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer abschmecken. Minze waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Einige in feine Streifen schneiden. Curry mit Minze bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 17 g E, 6 g F, 44 g KH, 310 kcal

