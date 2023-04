Eat Club | Unser Gehirn Ein Dreierlei an Nervennahrung

Hamburg. Flavonoide aus dunkler Schoki plus Eiweiß sowie nervennährende Fettsäuren aus Kokos und Nüssen übertreffen alles, was man sich sonst so aufs Brot streicht.

Coco-Cashew-Creme

Für 2 Gläser (à 190 ml)

Zutaten:

200 g Cashewkerne

200 g Kokosraspel

1 EL Kokosöl

1-2 EL Agavendicksaft

1 Cashewkerne und Kokosraspel in einen leistungsstarken Universalzerkleinerer geben. Bei niedrigen Umdrehungen alles fein zerkleinern, dabei am Anfang die Masse öfter von den Seitenwänden nach unten schieben.

2 Ist eine feine, schon leicht ölige Konsistenz erreicht, das Kokosöl zufügen. Bis zu einer feincremigen Konsistenz weitermixen. Am Ende mit Agavendicksaft süßen. In saubere, sterile Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten (ohne Wartezeit)

Pro Glas ca. 25 g E, 112 g F, 45 g KH, 1300 kcal

Schoko-Haselnuss-Creme

Für 2 Gläser (à 190 ml)

Zutaten:

100 g Zartbitterschokolade

400 g Haselnusskerne

2 EL Öl

1 Schokolade hacken, über einem warmen Wasserbad schmelzen lassen. Haselnusskerne in einen leistungsstarken Universalzerkleinerer geben. Bei niedrigen Umdrehungen alles fein zerkleinern. Was sich an den Seitenwänden absetzt, mit einem Schaber nach unten schieben.

2 Wird das Nussmus zu einer leicht öligen Masse, Öl und Schokolade hinzufügen. So lange weitermixen, bis das Mus schön cremig und streichfähig wird. In saubere, sterile Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten (ohne Wartezeit)

Pro Glas ca. 35 g E, 150 g F, 33 g KH, 1610 kcal

EatClub Unser Gehirn Nussbutter im Mixer Draufsicht

Foto: EatClub

Geröstete-Pekannuss-Creme

Für 2 Gläser (à 190 ml)

Zutaten:

400 g Pekannusskerne

½ TL Vanillepulver

1 EL Kokosöl

1–2 EL Agavendicksaft

1 Pekannusskerne auf einem Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200°C/Umluft: 180°C) 6–8 Minuten rösten. Herausnehmen und auskühlen lassen.

2 Mit Vanille in einen leistungsstarken Universalzerkleinerer geben. Bei niedrigen Umdrehungen alles fein zerkleinern. Anfangs die Masse wiederholt von den Seitenwänden nach unten schieben.

3 Sobald das Mus anfängt, cremig zu werden, das Kokosöl zugeben. Weitermixen bis zur optimalen Geschmeidigkeit. Zuletzt mit Agavendicksaft süßen. In saubere, sterile Gläser füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten (ohne Wartezeit)

Pro Glas ca. 18 g E, 149 g F, 15 g KH, 1450 kcal

