Geschmackserlebnis: Chili-Sesam Lachs mit Mango-Tahin-Slaw

Scharf, süß, sauer und cremig: Dieser Lachs hat es ganz schön in sich und wird von fruchtiger Mango begleitet.

Hamburg. Chili-Sesam Lachs mit Mango-Tahin-Slaw ist ein köstliches und gesundes Gericht, das aus der asiatischen Küche stammt. Es besteht aus einem saftigen Lachsfilet, das mit einer würzigen Chili-Sesam-Kruste gebacken wird und auf einem frischen Salat aus Mangostreifen, Kohl und einer cremigen Tahin-Dressing serviert wird. Die Kombination aus scharf, süß, sauer und cremig macht dieses Gericht zu einem Geschmackserlebnis.

Die Verwendung von frischen und saisonalen Zutaten sorgt dafür, dass das Gericht voller Nährstoffe und Vitamine ist und dabei auch noch köstlich schmeckt.

Chili-Sesam Lachs mit Mango-Tahin-Slaw

Für 4 Portionen

Zutaten:

2 Schalotten

1 kleiner Rotkohl (ca. 1 kg)

1 Mango

Salz & Pfeffer

Zucker

9 EL Limettensaft

1 Bund Koriander

2 EL Tahin (Sesampaste)

150 g Joghurt

3 EL helle Sesamsamen

2 EL schwarze Sesamsamen

1 TL Kreuzkümmel

1-2 TL Chiliflocken

800 g Lachsfilet

2 EL Öl

1 Für den Salat Schalotten schälen. Rotkohl putzen, waschen und halbieren. Mango schälen und Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Rotkohl, Schalotten und Mango jeweils in feine Streifen bzw. Ringe schneiden oder hobeln. Rotkohl und Schalotten mit jeweils 1 TL Salz und Zucker bestreuen und alles gut verkneten. Mango und 6 EL Limettensaft untermischen. Koriander waschen, trocken schütteln, hacken und bis auf etwas zum Garnieren zum Rotkohl geben.

2 Für die Soße Tahin mit 3 EL Limettensaft und Joghurt verrühren. Mit Salz, Pfeffer und einem TL Zucker abschmecken.

3 Für den Lachs Sesam, Kreuzkümmel, 1 TL Salz und Chiliflocken mischen. Lachs in 4 Stücke schneiden, waschen, trocken tupfen. In der Gewürzmischung wenden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Lachs von jeder Seite 2-3 Minuten braten. Salat noch einmal abschmecken, mit Tahinsoße beträufeln. Lachs darauf anrichten und mit restlichem Koriander bestreuen.

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 46 g E, 30 g F, 29 g KH, 590 kcal.