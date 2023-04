Ganz nach dem eigenen Geschmack: Patchwork Pie

Hamburg. Patchwork Pie ist ein kreatives und buntes Gericht aus der englischen Küche. Es besteht aus verschiedenen Schichten von Gemüse, Fleisch oder Fisch und einer knusprigen Teighülle, die wie ein Patchwork-Deckbett gestaltet ist. Die Füllung kann je nach Vorliebe und Saison variiert werden und das Gericht eignet sich daher perfekt, um Reste aus der Küche zu verwerten.

Der Patchwork Pie ist nicht nur ein geschmackliches Highlight, sondern auch optisch ansprechend und ein echter Hingucker auf jedem Tisch.

Patchwork Pie mit Hähnchen-Lauch-Ragout

Für 4-6 Portionen

Zutaten:

500 g Porree (Lauch)

250 g Möhren

250 g Champignons

750 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Öl

2 EL Butter

2 gehäufte EL Mehl

250 ml trockener Weißwein

200 g Schlagsahne

300 ml Gemüsebrühe

Salz & Pfeffer

Zucker

½ Bund Petersilie

1 Rolle Blätterteig (275 g; Kühlregal)

1 Ei (Größe M)

5 Stiele Thymian

Meersalzflocken

1 Porree putzen, längs halbieren und gründlich waschen. In schmale Ringe schneiden. Möhren schälen, längs halbieren, schräg in Scheiben schneiden. Pilze säubern und in Scheiben schneiden. Fleisch trocken tupfen und in Würfel schneiden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Fleisch darin rundherum goldbraun anbraten und herausnehmen.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Butter in der heißen Pfanne erhitzen, Pilze darin 2 Minuten anbraten. Möhren und Porree zufügen und ca. 2 Minuten weiterbraten. Mit Mehl bestäuben, unter Rühren anschwitzen. Nach und nach unter Rühren Wein, Sahne und Brühe zugießen. Ca. 5 Minuten köcheln. Fleisch zugeben, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen fein hacken. Unter das Ragout mischen. In eine Auflaufform oder einen ofenfesten Bräter (ca. 27 cm ⌀) geben.

3 Blätterteig entrollen und mit einem gewellten Teigrädchen in Rechtecke (ca. 4 × 6 cm) schneiden. Leicht überlappend auf dem Ragout verteilen. Ei verquirlen und Teig damit bestreichen. Thymian waschen, trocken schütteln, 2–3 Stiele zum Garnieren beiseitelegen. Restliche Blättchen von den Stielen streifen und mit Meersalzflocken über den Teig streuen. Patchwork-Pie im heißen Ofen 15–20 Minuten goldbraun backen. Mit beiseitegelegtem Thymian garniert servieren.

Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde

Pro Portion (bei 6) ca. 35 g E, 32 g F, 9 g KH, 560 kcal.

Tipp der Eat Club Redaktion:

Nicht vom Umtausch ausgeschlossen: Das Gemüse lässt sich ganz leicht nach saisonaler Verfügbarkeit und persönlichem Geschmack anpassen. Probieren Sie statt Möhre z. B. Kohlrabi oder Spargel oder anstelle von Porree Spitzkohl. Oder 2 EL geriebenen Parmesan statt Thymian für die Kruste.