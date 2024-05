Berlin. Am 4. und 5. Mai kommen auf der YES!CON in Berlin von Krebs Betroffene und Experten zum Austausch zusammen. Hier geht es zum Livestream.

Sie ist die größte Krebs-Convention von und für Betroffene: die YES!CON. Veranstaltet wird sie von der gemeinnützigen Organisation yeswecan!cer, die – wie dieses Portal – zur FUNKE Mediengruppe gehört. Am 4. und 5. Mai findet die fünfte Auflage YES!CON 5.0 in Berlin statt. In der Telekom Hauptstadtrepräsentanz ist genug Platz für große Diskussionsrunden und einen offenen Austausch rund um das Thema Krebs. Interessierte können live dabei sein – vor Ort und übers Internet.

An beiden Tagen finden jeweils ab 11 Uhr auf zwei Bühnen Panel-Talks u.a. mit Ärztinnen und Ärzten, Betroffenen und weiteren Experten statt.

Auch interessant

YES!CON im Livestream: Hier sehen Sie die Veranstaltung

Die YES!CON 5.0 kann auf den Online-Portalen der FUNKE Mediengruppe kostenlos im Livestream verfolgt werden. Los geht es am Samstag, 4. Mai, sowie am Sonntag, 5. Mai, jeweils ab 11 Uhr. Die Livestreams beider Bühnen können Sie hier verfolgen:

Mit dabei sind unter anderem: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Henning Krautmacher, Tanja Bülter, Bettina Rust, Stefanie Stahl und Dr. Hajo Schumacher. Auf einem großen Marktplatz der Ideen präsentieren sich die Möglichmacher, die sogenannten Enabler, und diverse Krebs-Initiativen. Am Samstagabend spielt Christopher von Deylen (aka Schiller) ein DJ-Set – auch das natürlich kostenlos.

Eine Teilnahme vor Ort ist ebenfalls kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Infos finden Sie www.yescon.org