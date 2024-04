Auspacken, einstecken und Strom selbst erzeugen: Mit den Photovoltaik-Lösungen von “Kleines Kraftwerk“ geht die heimische Energiewende voran.

Teure Stromtarife, hohes Umweltbewusstsein, technologischer Fortschritt: Die Energiewende stellt Verbraucher vor die Frage, wie die heimische Stromversorgung langfristig zu attraktiven Preisen gesichert werden kann. Beantwortet wird diese Frage unter anderem mit immer besseren und dabei günstigeren Photovoltaikanlagen.

Effizientere Solarzellen, sinkende Herstellungskosten und verbesserte Speichermöglichkeiten erhöhen das Potenzial der PV-Anlagen für Haushalte. Und das nicht nur für Eigentümer, sondern auch Mieter. Während traditionelle PV-Anlagen in erster Linie für Eigenheime oder gewerbliche Gebäude konzipiert waren, bieten Balkonkraftwerke auch die Möglichkeit für Mieter, von der Sonnenenergie zu profitieren.

Die Vorteile von Balkonkraftwerken beziehungsweise Photovoltaik liegen auf der Hand. Neben gesparten Energiekosten und dem verbesserten ökologischen Fußabdruck erhöhen sie die Unabhängigkeit von der konventionellen Energieversorgung. Außerdem sind Balkonkraftwerke leicht zu montieren. Geräteträger und Gestelle werden auf Wunsch mitgeliefert. Und der Anschluss? Sogenannte Stecker-Solaranlagen, wie sie von kleineskraftwerk.de verkauft werden, sind technisch so ausgestattet, dass ein einfaches Einstecken der Anlage in eine herkömmliche Steckdose genügt.

Kleines Kraftwerk aus Achim bei Bremen hat sich rund um den Vertrieb der smarten Module einen Namen gemacht. Ihren bereits mehr als 45.000 Kunden garantieren sie dabei immer die gleichen Qualitätsmerkmale:

25 Jahre Produktgarantie

Beratung und Hilfestellung vor und nach dem Kauf durch Experten, auch bei der Anlage-Anmeldung

Hohe Leistungsausbeute bei 94,7 Prozent

Halterungen statisch geprüft und in Deutschland gefertigt

Versand per Spedition gratis; auch Abholung möglich

Was leistet das Kleine Kraftwerk?

Die Leistung hängt von der Anzahl der Module ab. Ein Modul generiert bis zu 430 kW pro Jahr, mit zwei Modulen sind es bis zu 860 kW und mit vier Modulen (Beispiel "Quattro") bis zu 1720 kW pro Jahr.

Wichtig: Die Einspeiseleistung darf zurzeit 600 Watt nicht übersteigen. Diese Einstellung kann über die verknüpfte App am Wechselrichter vorgenommen werden. Voraussichtlich im 2. Quartal 2024 wird die maximale Einspeisegrenze von 600 auf 800 Watt erhöht.

Balkonkraftwerk: Kleines Kraftwerk nur für den Balkon?

Ein Balkonkraftwerk ist eine dezentrale Photovoltaikanlage, die für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen, Dächern oder Gartenflächen entwickelt wurde. Diese Art von Solaranlage besteht aus einem oder mehreren Solarmodulen, die an einem Gestell montiert sind und Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Der erzeugte Strom wird entweder direkt vor Ort genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Balkonkraftwerke ermöglichen den Zugang zu sauberer Energie, ohne dass größere bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Montage erfolgt mit einer auf das System abgestimmten Halterung. Der Begriff "Balkonkraftwerk" erobert seit ca. 2020 das Bewusstsein der Verbraucher und übersteigt mittlerweile die monatlichen Google-Suchanfragen von "Photovoltaik" deutlich.

Übrigens: Die PV-Systeme von Kleines Kraftwerk können für fünf verschiedene Montageformen oder ohne Halterung bestellt werden: