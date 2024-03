Berlin. In-Ear-Kopfhörer sitzen im Ohr und schirmen Geräusche ab. Beim Klang gibt es große Unterschiede. IMTEST hat fünf Modelle verglichen.

Kleine, kabellose In-Ear-Kopfhörer, sind aus der mobilen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Die vielerorts auch „Earbuds“ genannten Einzel-Hörer, die in einer Ladeschale geladen werden und ausschließlich über Bluetooth kommunizieren, haben die Ohren von Musikfans weltweit erobert.

Längst hat jeder Hersteller von High-End-Audiogeräten seine eigenen „True-Wireless“ In-Ears im Angebot – allen voran Apple, welche die Geräte-Gattung mit den AirPods erst so richtig im Massenmarkt platzierten. IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, hat fünf aktuelle Spitzengeräte getestet.

Stabile Verbindung, Komfort: Was zeichnet gute In-Ear-Kopfhörer aus?

Auch wenn die Geräte als Smartphone-Headset genutzt werden können: vorrangig sind True-Wireless In-Ears natürlich Kopfhörer. Entsprechend relevant sind guter Klang und stabile Verbindung zum Wiedergabegerät, häufig ein Smartphone. Die meisten Geräte im Test unterstützen dafür hochauflösende Bluetooth-Verbindungen, die verlustfreie Audio-Übertragungen ermöglichen. Zudem ist für In-Ears vor allem der Komfort wichtig.

Im Test können hier Denon und Technics punkten: Während die großen PerL Pro durch kleine Zusatz-Flügel bequem vom ganzen Ohr getragen werden, sind die EAH-AZ 80 angenehm anschmiegsam.

Generell gilt: Der Sitz der Hörer muss stimmen. Da jedes Ohr anders geformt ist, liegen den In-Ears unterschiedliche Aufsätze bei. Hier muss zwingend probegetragen werden, denn nur bei richtiger Passform funktionieren Bassdarstellung und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Das gilt auch für den Testsieger WF1000-XM5, da Sony auf spezielle Schaumstoff-Spitzen für seine Hörer setzt.

Aus dem Straßenbild sind In-Ear-Kopfhörer gar nicht mehr wegzudenken. © DPA Images | Rolf Vennenbernd

Klarer Sound: Wie müssen Earbuds klingen?

Für Kopfhörer-Tests hört IMTEST unterschiedlichste Stilrichtungen in einer für den Nutzer wahrscheinlichen Hörumgebung und Anwendung. Grundsätzlich wird dafür die neutralste Einstellung der Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC) als Klang-Basis gewählt. Der Grund: Meist hebt aktiviertes ANC den Bassbereich an. Das muss nicht schlecht klingen, stellt im Zweifel aber nicht die komplette Qualität der Hörer dar.

Die meisten Kopfhörer bieten in ihren Smartphone-Apps für diesen Zweck frei justierbare Equalizer oder Voreinstellungen an, mit denen sich das Klangbild individualisieren lässt. Das ist wichtig, denn die wahrgenommene Klangqualität hängt stark von den Hörgewohnheiten und -vorlieben der Nutzer ab. Denon und Soundcore bieten in ihren Smartphone-Apps sogar einen speziellen Hörtest an, der die Geräte automatisch auf das Gehör des Nutzers abstimmt.

Klangqualität: Preisintensivere Geräte beim Sound vorne

Ordentlichen Sound liefern im Test im Grunde alle fünf Kandidaten. Schlechten Klang gibt es bei den ausgewählten Geräten nicht – allerdings gibt es auch hier Unterschiede. Vor allem die High-End-Geräte können auftrumpfen. Allen voran die EAH-AZ80 von Technics liefern wunderbar ausgewogenen Klang mit Druck, Details und breiter Soundbühne.

Die Denon-Hörer liefern ähnlich viele Details, dabei aber etwas mehr Druck, während Sony und Apple ebenfalls auf hohem Klang-Niveau überzeugen können. Sehr ordentlich liefert auch Soundcore ab: Die ΩLiberty 4 NC sind zwar nicht besonders neutral, erschaffen dafür aber einen für angenehmen, knackigen Sound.

Bedienung, App und Akkulaufzeit

Fast jedes der Test-Geräte setzt zur direkten Bedienung auf Touchflächen an der Außenseite der Hörer. Nur Apple hat zusätzlich klickbare Taster verbaut, die durch streichbare Flächen zur Lautstärke-Regulierung ergänzt werden. Das funktioniert überwiegend ordentlich, ist bei manchen Streich- und Wischgesten nur manchmal etwas unpräzise (PerL Pro).

Für lange Reisen außerdem wichtig: Die Akkulaufzeit der Hörer. Diese liegt zwischen etwas über neun Stunden (Sony) bis rund fünf Stunden (Apple), die über das Ladecase auf das Drei- bis Fünffache verlängert werden kann. Fast jedes Gerät besitzt zudem eine eigene Smartphone-App. Ausnahme ist Apple: Die AirPods Pro sind zwar vorbildlich in das Betriebssystem iOS integriert, eine Android-App gibt es aber nicht. Das schränkt die Funktionen jenseits des iPhones empfindlich ein.

Fazit: Gute In-Ears müssen nicht teuer sein

Die Technologie der kleinen Audio-Wunderwerke ist ausgereift: Kabellose In-Ear-Kopfhörer eignen sich dank aktiver Geräuschunterdrückung hervorragend zum ungestörten Musikgenuss unterwegs. Die Headset-Funktion macht die Geräte zur Freisprech-Einrichtung, auch wenn die Qualität der Mikros nicht immer völlig überzeugt.

1. Platz: WF-1000XM5 – Sony / IMTEST Siegel: Testsieger Ausgabe 03/2024

Preis: 299 Euro

Gute Allrounder mit starkem Klang, unauffälligem Design, vielen Zusatz-Funktionen und sehr gutem ANC.

+ Lange Akkulaufzeit, guter Klang, sehr gutes ANC, viele Funktionen

- Etwas gewöhnungsbedüftige Passform, unübersichtliche App

Ergebnis: gut 1,6

2. Platz: PerL Pro – Denon

Preis: 349 Euro

Gute Passform und sehr guter Klang. Spannendes Feature: Automatische Einmessung des Equalizers über die App.

+ Bequeme Passform dank Zusatz-Flügeln, richtig guter Klang

- Recht groß, etwas ungenaue Touch-Bedienung

Ergebnis: gut 1,7

3. Platz: EAH AZ80 – Technics

Preis: 300 Euro

Die Klang-Sieger vom Hi-Fi-Spezialisten. Ausgewogen, klar, dynamisch und mitreißenden. Sehr bequeme Passform.

+ Mitreißender, ausgewogener Klang, klein und bequem.

- Wenige Zusatzfunktionen, kein dynamisches ANC.

Ergebnis: gut 1,7

4. Platz: AirPods Pro 2 (USB-C) – Apple

Preis: 299 Euro

In-Ears, gemacht für iOS. Sehr gute Integration ins Apple-Ökosystem, richtig guter Klang, dynamisches ANC.

+ Gute Apple-Integration, guter Klang, dynamisches ANC.

- Keine Android-App, kein High-Res Audio verfügbar.

Ergebnis: gut 1,7

5. Platz: Liberty 4 NC – Soundcore / IMTEST Siegel: Preisleistungssieger Ausgabe 03/2024

Preis: 89,99 Euro

Echte Preis-Leistungs-Hits mit interessanten Bonus-Features wie Lautstärke-Messung oder Equalizer-Personalisierung.

+ Gelungener Klang zum kleinen Preis, bequemer Sitz, gutes ANC.

- Ungewöhnliches Design, große Ladeschale, schwache Mikros.

Ergebnis: gut 1,9