Mücken abschrecken: Dieser Duft wirkt am besten

Berlin. Endlich ist es wieder warm und wir können abends im Freien sitzen und den Frühling und später dann den Sommer genießen. Mit den kommen leider auch die Mücken zurück. Ihre Stiche treiben uns mit ihrem lästigen Juckreiz fast in den Wahnsinn.

Forscher des Virginia Polytechnic Institute haben nun in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass die Wahl der richtigen Seife einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie attraktiv wir für Mücken sind.

Sie sorgen für juckende Quaddeln auf der Haut und werden von vielen Menschen als lästig empfunden: In Deutschland schlüpfen derzeit wieder die ersten Stechmücken-Larven.

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Mückenschutz: Seife verändert den Körpergeruch

Die in der Fachzeitschrift iScience veröffentlichte Studie zeigt, dass jeder Mensch anders riecht – selbst nach dem Auftragen von Seife, Deodorant oder Duschgel. Unser physiologischer Zustand, unser Lebensstil, unsere Ernährung und die Orte, an denen wir uns aufhalten, beeinflussen unseren Geruch.

Chemische Produkte können unseren Geruch jedoch drastisch verändern. Bei der täglichen Körperpflege wird zwar ein Großteil der Kosmetika abgewaschen, aber die Duftstoffe bleiben. "Seife verändert unseren Körpergeruch drastisch. Sie fügt nicht nur Chemikalien hinzu, sondern verändert auch die Emissionen von Substanzen, die wir auf natürliche Weise ausdünsten", erklärt die Mitautorin und Biologin Chloé Lahondère in einer Pressemitteilung.

Mückenabwehr auf der Spur: So gingen die Forscher vor

Um herauszufinden, wie Seife die Anziehungskraft von Stechmücken beeinflusst, führte das Forscherteam Tests mit vier Versuchspersonen durch. Dabei stellten sie fest, dass eine Person, die bereits ungeduscht sehr attraktiv auf Mücken wirkte, mit einem bestimmten Seifenduft noch anziehender für die Insekten wurde. Mit einem anderen Duft wirkte sie dagegen völlig abstoßend. Getestet wurden die in den USA beliebten Seifenmarken Dial, Dove, Native und Simple Truth.

Blumige Düfte ziehen Mücken an, Kokosnussduft hält sie fern

Die Studie ergab, dass zumindest einige Testpersonen nach der Benutzung der Seifen Dove und Simple Truth für Mücken angenehmer dufteten. Die Marke Native hingegen mochten die lästigen Plagegeister nicht. Die Forscher vermuten, dass Duftstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden oder Pflanzengerüche imitieren, wie blumige oder fruchtige Aromen, Mücken anlocken. Das gilt auch für Ananasaroma.

Entscheidend für die Mücken sei aber nicht die am stärksten vertretene Chemikalie, so Clément Vinauger gegenüber der "Bild", sondern die spezifische Kombination der verschiedenen Duftkomponenten in der Seife sowie unser individueller Körpergeruch. Da sich der Duft der Seife immer mit dem eigenen Körpergeruch vermische, gebe es auch keine Seife, die bei allen Menschen gleich gut gegen Mücken wirkt.

Kokosnuss ist der wirksamste Duft gegen Stechmücken

Bei einem Duft, ist das Ergebnis allerdings eindeutig: Kokosnuss hat sich als wirksamster Duftstoff gegen Stechmücken erwiesen. "Es bestätigt, was frühere Studien herausgefunden haben: Mücken mögen keine nach Kokosnuss duftenden Produkte", sagte der leitende Autor und Neuroethologe Clément Vinauger. Wer sich die lästigen Insekten in diesem Sommer wirksam vom Leib halten will, sollte also zu Produkten mit Kokosnuss greifen.