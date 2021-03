Wenn erwachsene Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen

Hamburg. „Mensch, melde dich doch mal wieder!“ Dieser Satz ist mehr als eine Aufforderung. Zumindest wenn ein Elternteil ihn an sein erwachsenes Kind richtet. Darin schwingt viel Unausgesprochenes mit, eine nicht intakte Eltern-Kind-Beziehung, Verletzungen, bewusst oder unbewusst, unterschiedliche Lebensauffassungen – vielleicht sogar ein Elefant. Elefant? Ja, der sprichwörtliche Elefant im Wohnzimmer. Sascha Schmidt kennt diesen nur zu gut, er ist zu Gast beim Familien-Podcast des Hamburger Abendblatts mit dem Titel „Morgens Zirkus, abends Theater“.

Schmidt arbeitet als Familiencoach und trifft in seinen Beratungen immer wieder auf das Thema des Kontaktabbruchs oder des Meidens von Kontakt von Kindern zu ihren Eltern. „Der Elefant im Wohnzimmer beschreibt als Metapher ein offensichtliches Problem, das zwar im Raum steht, aber dennoch von den Anwesenden nicht angesprochen wird“, sagt er und beschreibt dieses auch in seinem Ratgeber „Melde dich mal wieder!“

Ein solches Thema, das mit der Zeit immer größer wird, wenn kein Beteiligter darauf zu sprechen kommt, kann ein Grund dafür sein, dass die erwachsenen Kinder nicht mehr oder nur höchst ungern zu Besuch nach Hause kommen: Der Sohn hat viele Tätowierungen, die Tochter politisch konträre Ansichten, in der Vergangenheit gab es einen Vorfall, der nie aufgearbeitet wurde, oder das ominöse Familiengeheimnis können die Beziehung einschränken.

Eltern-Kind-Beziehung: Familiencoach gibt Tipps

Die Gründe für Entfremdung sind sehr unterschiedlich, klar ist jedoch, dass alles seinen Ursprung in der Kindheit hat. Bereits ab dem zweiten Lebensjahr beginnt langsam die Abnabelung. „In dieser zu Unrecht als Trotzphase titulierten Phase, die besser Autonomiephase genannt wird, merkt das süße Baby: ‚Ich bin nicht nur Mama und Papa. Sondern ich bin ich.‘“ Diesen Weg begleiten die Eltern, wenn im Grundschulalter mal die Kinderzimmertür geschlossen ist oder Zeit ohne Eltern gewünscht wird.

Noch ist der Kontakt eng, eine weitere Ablösung findet dann in den Teen-Jahren statt. „Die Pubertät ist dafür da, sich vom Elternhaus zu lösen, das ist biologisch gewollt.“ Die Sollbruchstelle in der Eltern-Kind-Beziehung ist dann meist der Auszug, das Familienleben endet. Schmidt rät in seinem Buch: „Jetzt können Sie innerlich bekennen: Möchte ich Rückenwind oder Gegenwind für mein Kind sein?“ Die Antwort auf diese Frage stelle die Weiche für die zukünftige erwachsene Eltern-Kind-Beziehung.

Die Antworten der Kinder müssen Eltern aushalten

Klappt es dann nicht so mit dem Kontakt wie erhofft, sollten die Eltern den ersten Schritt gehen. „Die Selbstoffenbarung ist wichtig, also über die eigenen Gefühle sprechen“, rät Schmidt. Die Antwort auf die Aussage, dass ihnen der Kontakt zu wenig ist, und auf die Frage nach dem Warum müssten Eltern dann aushalten können. „Die Kinder sind nicht dafür da, den Eltern die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen“, sagt Schmidt eindringlich. „Dafür sollte der Partner oder die Partnerin da sein.“

Auch Gespräche mit Freunden können hilfreich sein. „Kinder haben jedoch den Impuls, dass es den Eltern gut gehen soll, sie sollen sich wohl und gut fühlen. Aber es ist nicht ihre Aufgabe“, sagt Schmidt. „Sie haben dann ihr eigenes Leben.“ Das müssten Eltern akzeptieren und sich selbst hinterfragen. Coach Schmidt, der von der durchweg dem Kind zugewandten Haltung des 2019 verstorbenen dänischen Familientherapeuten Jesper Juul inspiriert ist, berichtet offen auch über seine ganz persönlichen Erfahrungen.

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Eltern maßgeblich die Qualität der Beziehung zu den Kindern bestimmen, auch im Erwachsenenalter.“ Eine Entschuldigung – auch noch Jahrzehnte später – für unbeabsichtigtes Verhalten oder frühere Verletzungen kann beispielsweise Wunden heilen. „Was wir als Eltern sagen, wirkt.“

Enkel können ein verbindendes Glied darstellen

Mehr Verbundenheit in abgekühlten Eltern-Kind-Beziehungen entsteht übrigens oft dann, wenn die Kinder selbst Eltern werden – das schafft eine neue Gemeinsamkeit. „Enkel können ein verbindendes Glied darstellen“, so Schmidt. Manchmal stellt man fest, dass „manche Sachen nicht so gut gelaufen sind in der Vergangenheit“. Es kann also etwas aufgearbeitet werden. Oder aber es geschieht das Gegenteil: Der Kontakt wird dann wirklich beendet, da alte Muster wieder hochkommen und beispielsweise die eigene Mutter die gleichen „Fehler“ mit dem Enkel macht und man dies als Kind nicht akzeptieren möchte.

Wer nicht glücklich über die Art und Intensität des Kontaktes zu den eigenen Kindern ist, für den hat Coach Schmidt den Tipp: „Gehen Sie in den Dialog mit dem Partner – wie waren wir denn als Eltern?“ Es helfe, sich genau zu analysieren. Vielleicht auch mithilfe eines Oma/Opa-Buchs, in welches man die eigenen Erinnerungen schreiben kann. Denn nur der Blick zurück kann zu mehr Nähe in der Zukunft führen.