Pandemie Coronavirus: Was vor einer Ansteckung durch Aerosole schützt

Hände waschen und mindestens 1,50 Meter Abstand halten gelten im Kampf gegen das Coronavirus als unverzichtbar. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen die Vermutung nahe, dass ein stärkeres Augenmerk auch auf die Übertragung des Virus durch so genannte Aerosole gelegt werden sollte.

Eine Studie hat erstmals aktive Viren in den Aerosolen von Erkrankten nachgewiesen. Was in Wohnung oder Büro vor Erregern schützt.