Holland: Machen die Touristen die Niederlande zum Corona-Risikogebiet?

Die Corona-Infektionsfälle steigen weltweit. Auch in Deutschland nehmen die Infektionszahlen zu. Zuletzt verzeichnete das Robert-Koch-Institut mehr als 600 neue Fälle an einem Tag.

Amsterdam. Deutsche, Franzosen und Belgier strömen in die Niederlande, um Urlaub zu machen. Auch die Niederländer selbst sind im eigenen Land als Touristen unterwegs. Noch gibt es im deutschen Nachbarland keine Corona-Hotspots, aber die Sorge vor der zweiten Welle wächst. Das hat auch mit dem Zustrom der Touristen zu tun.

Im Zentrum von Amsterdam kann besonders am Wochenende der gesetzlich angeordnete Mindestabstand von 1,5 Meter nicht mehr eingehalten werden. In den sozialen Medien werden deswegen Urlauber schon aufgerufen, das Gedränge zu meiden, und die niederländischen Behörden appellieren nicht nur in Amsterdam an die Touristen.

Wie ist das Infektionsgeschehen in den Niederlanden?

Laut Auswärtigem Amt waren die Niederlande bislang nur mäßig von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Regionale Infektionsschwerpunkte gab es vor allem in den Regionen Südholland, Nordholland und Nordbrabant. Doch zuletzt nimmt auch das Infektionsgeschehen in den Niederlanden wieder an Fahrt auf. Vom 21. bis zum 27. Juli gab es laut Zahlen des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) im Schnitt rund 174 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro Tag. In den sieben Tagen davor waren es durchschnittlich 100. Das bedeutet einen Anstieg um 74 Prozent.

Sind die Niederlande ein Risikogebiet?

Für die Niederlande gibt das Auswärtige Amt aktuell keine Reisewarnung heraus. Auch das Robert Koch-Institut führt das Land nicht auf der Liste der Risikogebiete.

Ist Urlaub in den Niederlanden möglich?

Ja, die Einreise ist für deutsche Urlauber möglich. Solange die niederländischen Behörden das Gesundheitsrisiko in Deutschland gleich oder geringer einschätzen als in den Niederlanden selbst, bleibt das auch so. Kontrollen an den Grenzen gibt es nicht. Wer aber in die Niederlande fliegt, muss vor Antritt der Reise ein Gesundheitsformular ausfüllen. Dieses besagt: Wer Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigt – etwa Husten oder Fieber – darf nicht an Bord des Flugzeuges gehen.

Zudem bitten die Behörden Touristen eindringlich darum, möglichst in Gebiete zu reisen, in denen noch nicht so viele Urlauber unterwegs sind. Für die Wochenenden in Amsterdam appellierte Bürgermeisterin Femke Halsema bereits: „Alsjeblieft, kom even niet!“ (Bitte kommen Sie nicht).

Auch die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und den Besuch beliebter Touristenziele sollen Urlauber möglichst außerhalb der Stoßzeiten planen. Wer kann, solle so viel wie möglich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein. Lesen Sie hier: Corona in Belgien – Was Urlauber beachten müssen

