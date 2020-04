Berlin. Wer sich wegen einer leichten Atemwegserkrankung krank schreiben lassen möchte, muss dafür ab Montag wieder in die Praxis. Eine wegen der Corona-Krise eingeführte Ausnahmeregelung, die eine Krankschreibung auch nach telefonischer Rücksprache mit einem Arzt möglich machte, wird nun gestoppt. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Freitag.

Dennoch gilt weiterhin: Patienten, die typische Covid-19-Symptome haben, sollen ihren Arzt noch vor dem Praxisbesuch kontaktieren und das Vorgehen besprechen.

Seit rund fünf Wochen konnten Patienten eine bis zu 14-tägige Krankschreibung vom Arzt erhalten, ohne zuvor persönlich vorsprechen zu müssen. So sollte die weitere Verbreitung des Coronavirus verhindert und Praxen entlastet werden. Die Ausnahmeregelung galt vor allem dem Schutz von Patienten, Ärzten und Angestellten.

Ärztevertreter kritisieren Ende der Telefon-Krankschreibung in Corona-Krise

G-BA Vorsitzender Josef Hecken erklärte die Entscheidung seiner Vereinigung damit, dass sich die Dynamik der Ausbreitung zwischenzeitlich durch strikte Abstands- und Hygieneregeln deutlich verlangsamt habe, weshalb die Ausnahmeregelung zum vorgesehenen Termin auslaufen könne. Seiner Meinung nach entspricht das auch der Logik der Lockerungsschritte, die Bund und Länder vergangene Woche beschlossen haben.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) kritisierte die Entscheidung. Sie sei weder für die Praxen noch für die betroffenen Patienten gut. Deshalb hätte sich die KBV für eine Verlängerung der Regelung bis einschließlich 3. Ma i ausgesprochen, sei jedoch überstimmt worden.

Gesundheitsexperte befürchtet neue Infektionsherde

Offenbar habe „der große Druck der Arbeitgeberseite eine entscheidende Rolle gespielt“, sagte KBV-Vorsitzender Stephan Hofmeister. Diese hätte das Ziel, die Zahl der Krankschreibungen zu verringern.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Abkehr von einer telefonischen Krankschreibung kritisch. Er befürchte nicht nur, dass sich nun neue Infektionsherde bilden könnten, sondern bezweifelt darüber hinaus, dass Arztpraxen auf den für Montag zu erwartenden Ansturm von Patienten vorbereitet seien.

Jens Spahn soll Entscheidung außer Kraft setzen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bezeichnete den Beschluss des G-BA am Samstag als verfrüht. Statt Infektionsrisiken zu vermeiden, sei nun zu befürchten, dass „auch Covid-19-Patienten wieder in den Arztpraxen erscheinen und dadurch andere Menschen anstecken“, so die Ministerin.

Die Grünen-Gesundheitpolitikerin Maria Klein-Schmeink ging sogar noch einen Schritt weiter und forderte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, die Entscheidung des G-BA „noch vor Montag außer Kraft zu setzen“. (elik/dpa/afp)

