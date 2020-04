Berlin. Der Flugplan ist in der Corona-Krise massiv ausgedünnt, die Nachfrage in Deutschland um 95 Prozent zurückgegangen. An den Flughäfen ist kaum noch etwas los, teilweise wurden ganze Terminals geschlossen. Darf man in dieser Situation noch einfach einsteigen in einen der verbleibenden Flieger?

Fluggesellschaften wie die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings halten derzeit die Verbindungen in Deutschland, in wichtige europäische Städte und zu einigen internationalen Metropolen mit einem Grundangebot aufrecht. Auch ausländische Airlines verbinden die wichtigsten Knotenpunkte und Hauptstädte mit wenigen Flughäfen in Deutschland.

Coronavirus: Reisebeschränkungen gelten vorerst bis Mitte April

Grundsätzlich sind Flugreisen auch in dieser Zeit weiterhin möglich, erläutert ein Sprecher von Lufthansa, Europas umsatzstärkster Airline, auf Nachfrage. Wer reisen muss, könne weiterhin Tickets kaufen und ins Flugzeug steigen.

Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Denn innerhalb Deutschlands schränken in der Corona-Krise etwa die strengen Ausgangsbeschränkungen von Bundesländern wie Berlin und Bayern die Bewegungsfreiheit erheblich ein.

Innerhalb der Europäischen Union setzen die stark eingeschränkten Einreisebestimmungen derzeit Flugreisen enge Grenzen. Gegebenenfalls kontrolliert das auch die Bundespolizei am Flughafen. Die am 17. und 18. März verhängten Reisebeschränkungen für Flüge mit Ziel innerhalb und außerhalb Europas gelten zunächst für 30 Tage.

Beamte am Flughafen entscheiden, welche Privatreise notwendig ist

Ausnahmen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums etwa bei familiären Todesfällen sowie dringenden Dienstreisen möglich oder der Flug führt zurück ins Heimatland. Bei der Einreise aus EU-Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich ist ein Nachweis für einen „dringenden Reisegrund“ zu erbringen.

Die britische Sängerin Marianne Faithfull (73, „Broken English“) ist mit dem Coronavirus infiziert und wird in einem Krankenhaus in London behandelt. Das bestätigte ihr Team dem amerikanischen „Rolling Stones“. Ihr Zustand sei stabil. Foto: Guillaume Souvant / AFP

US-Sängerin Pink ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor hatten sie und ihr dreijähriger Sohn Symptome gezeigt. Inzwischen seien alle wieder gesund, teilte die 40-Jährige auf Instagram mit. Foto: Jeff Spicer / Getty Images

Der US- Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Infektion hatte zu Komplikationen geführt. Blum wurde mit Filmen wie „Desperately Seeking Susan“ und „Crocodile Dundee“ bekannt. Foto: Henry McGee / dpa

Die Publizistin und Ex-Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat sich ebenfalls angesteckt. Foto: Horst Galuschka / imago/Horst Galuschka

Auch Boris Johnson zählt zu den Coronavirus-Infizierten – ebenso sein Gesundheitsminister Matt Hancock. Johnson wurde inzwischen in eine Klinik in London eingeliefert. Foto: - / AFP



Der britische Prinz Charles ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte der Palast am 25. März mit. Der 71-Jährige habe nur milde Symptome und sei ansonsten bei guter Gesundheit, hieß es. Foto: Andrew Matthews / dpa

Der wegen Sexualverbrechen verurteilte Ex-Filmmogul Harvey Weinstein hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Der 68-Jährige hat sich vermutlich im Gefängnis bei Mitinsassen angesteckt. Foto: Johannes Eisele / AFP

Fürst Albert II. von Monaco war positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Der Gesundheitszustand des 62-Jährigen gebe aber keinen Grund zur Sorge, teilte der Fürstenpalast mit. Mittlerweile ist die Quarantäne des Fürsten und seiner Familie beendet. Foto: Gao Jing / dpa

Der spanische Opernsänger Plácido Domingo machte seine Infektion mit dem Coronavirus am 23. März auf Facebook öffentlich. Der 79-Jährige habe Symptome wie Fieber und Husten gehabt und wurde in einem Krankenhaus in Mexiko behandelt. Er wurde aber wieder entlassen – es gehe ihm besser, berichtet das Magazin „Rolling Stone“. Foto: Carlos Alvarez / Getty Images

Schauspieler Idris Elba, der potenzielle nächste James Bond, ist mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau, Model Sabrina Dhowre, ließ sich nicht testen. Ihr geht es gut. Foto: Jeff Spicer / Getty Images



Auch „Game of Thrones“-Schauspieler Kristofer Hivju hat sich infiziert und berichtet auf Instagram über leichte Symptome wie bei einer Erkältung. Auf dem Foto ist er zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Gry Molvaer Hivju, zu sehen. Foto: imago images/Starface

Auch James-Bond-Schauspielerin Olga Kurylenko wurde positiv getestet – ist aber wieder genesen. Foto: imago images/MediaPunch

Ebenfalls infiziert: die Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau. Sie hat das Virus mittlerweile überwunden. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Grünen-Chef Cem Özdemir war infiziert, wie er über Instagram mitteilte. Er ist wieder genesen. Foto: Marijan Murat / dpa

Auch Amira Pocher, Ehefrau von Komiker Oliver Pocher (l.), hat sich angesteckt. Beide sind nun in Quarantäne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



Zuvor war ebenfalls der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff positiv getestet worden. Foto: imago images/Horst Galuschka

Und auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem Virus angesteckt. Mittlerweile hat er die Infektion überstanden. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Gezwungenermaßen zu Hause bleibt auch Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der sich ebenfalls infiziert hat. Foto: Uli Deck / dpa

Auch der Fußballer und Hannover-96-Profi Jannes Horn hat sich angesteckt. Foto: imago images/Joachim Sielski

Hollywood-Star Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson wurden positiv getestet. Beiden geht es inzwischen wieder besser. Foto: ROBYN BECK / AFP



Die Grenzbeamten entscheiden im Zweifelsfall vor Ort, welche Privatreise als zwingend notwendig anzusehen ist. Das Ministerium ruft jedoch alle Bürger dazu auf, nicht zwingend notwendige Reisen zu unterlassen.

Um die Ansteckungsgefahr mit Corona-Viren auch in den engen Flugzeugen zu minimieren, blieben zum Beispiel bei den Flugzeugen des Lufthansa-Konzerns derzeit die mittleren Plätze frei. Der Billigflieger Easyjet hat dagegen sein Flugprogramm komplett eingestellt – auch der Rivale Ryanair lässt seine Flieger wohl noch bis mindestens Ende Mai weitgehend am Boden.

