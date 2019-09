Fettabsaugen auf Kassenkosten - diese Bedingung muss gegeben sein

Berlin. Etwa drei Millionen Frauen in Deutschland leiden darunter, dass sich an Armen und Beinen mehr Fettgewebe bildet als üblich. Viele dieser Frauen können nun auf Linderung hoffen: Ab Januar 2020 werden die gesetzlichen Krankenkassen das Absaugen von Körperfett zahlen – aber nur in sehr ernsten Fällen.

Den Beschluss dazu wird der Gemeinsame Bundesausschuss an diesem Donnerstag treffen – das ist das Gremium, in dem Ärzte, Krankenhäuser und Kassen festlegen, welche Behandlungen bezahlt werden. Weil Ärzte und Krankenkassen schon informell über die Bezahlung der Behandlung verhandeln, sollen betroffene Frauen tatsächlich im Januar zum Arzt gehen und sich behandeln lassen können. Fettabsaugen auf Kassenkosten nur mit Lipödem Bezahlt wird das Absaugen von Fett dann aber nur, wenn das Krankheitsbild Lipödem bereits das Stadium drei erreicht hat. Das heißt, dass die ungewöhnliche Häufung von Fettgewebe an Armen, Beinen und an der Hüfte besonders stark ausgeprägt ist. Die betroffenen Frauen – ihre Zahl wird auf mindestens 10.000 geschätzt – sind dann nicht nur sehr unbeweglich, sie haben auch starke Schmerzen an den betroffenen Stellen und sind schnell erschöpft. Männer sind nur äußerst selten von einem Lipödem betroffen. Behandlungskosten werden zunächst bis 2024 erstattet Weil eine Diät oder auch mehr Sport nicht gegen die zusätzlichen Fettablagerungen hilft, bleibt als Behandlungsmethode oft nur das Absaugen des Körperfetts. In der Fachsprache heißt die Behandlung Liposuktion. Die Krankenkassen wollten sie bisher nicht bezahlen, weil sie nicht vom medizinischen Nutzen des Eingriffs überzeugt waren. Nun sollen die Behandlungskosten für schwere Fälle erst einmal bis 2024 erstattet werden. Die Diskussion um die Liposuktion dauert bereits mehrere Jahre. Tatsächlich liegen bisher relativ wenige medizinische Studien zum Thema vor. Neue Studien würden weitere Jahre dauern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) drohte deshalb Anfang dieses Jahres damit, künftig allein zu entscheiden, welche Behandlungen die Kassen zahlen. Dies führte dazu, dass sich der Ausschuss von Ärzten, Kliniken und Kassen bereit erklärte, das Fettabsaugen für erkrankte Frauen vorerst doch ab 2020 zur Kassenleistung zu machen. Parallel soll der medizinische Nutzen weiter erforscht werden, so dass möglicherweise irgendwann auch Frauen mit leichteren Formen des Lipödems von ihrer Kasse eine Liposuktion bezahlt bekommen. Bis es so weit ist, wird es aber wohl noch einige Jahre dauern. Unabhängig von der Diagnose Lipödem kämpfen viele Deutsche mit Übergewicht – gibt es bald ein Medikament dagegen?