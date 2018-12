Kohle aus Exkrementen: Israelische Forscher wandeln Kot in Energie um

Forscher aus Israel machen aus menschlichen Exkrementen Kohle. Sie arbeiten an einer effizienten Toilette, die Treibhausgase reduziert.

Der israelische Forscher Amit Gross hält Kohle aus menschlichem Kot in der Hand.

Beerscheva. Exkremente von Säugetieren sind sehr nährstoff- und energiereich. So ist Kuhdung im ländlichen Indien seit Jahrhunderten ein traditioneller Brennstoff. Nun wollen israelische Forscher auch die Ausscheidungen von Menschen nutzen.

Amit Gross und Reut Yahav-Spitzer haben im Labor menschlichen Kot in Kohle verwandelt. Die Studie dazu präsentieren sie im „Journal of Cleaner Production“.

Die Wissenschaftler der Ben-Gurion Universität (BGU/Beerscheva) haben dafür den Kot unter Druck und starker Hitze zu Kohle gepresst. Sie ahmen dafür einen natürlichen Vorgang unter Laborbedingungen nach – nur wesentlich schneller.

In einem Labor dauert die sogenannte „Hydrothermale Carbonisierung“ (HTC) gerade einmal zwischen zehn Minuten und zwei Stunden.

Forscher träumen von effizienter Toilette

Die Energiebilanz des Verfahrens ist beachtlich und gibt den Forschern Hoffnung, dass die Technik effektiv genutzt werden könnte: „In unserem Versuch ist drei- bis viermal so viel Energie entstanden, wie wir für die Herstellung der Kohle ursprünglich verwendet haben“, sagte Gross der Deutschen Presse-Agentur.

Für die Toilettenspülung und den Transport der Exkremente in Klärwerke werde derzeit sinnlos Energie verbraucht – und der Kohlenstoff der heruntergespülten Fäkalien bleibe weitgehend ungenutzt.

Reut Yahav Spitzer und Amit Gross in ihrem Forschungslabor.

Foto: Cindy Riechau / dpa

Gross und seine Kollegen träumen deshalb von einer effizienten Toilette: Ein eingebautes Druckgefäß könnte den Kot direkt in Kohle verwandeln. „Damit könnten wir die Treibhausgasemission verringern,“ erklärt Gross. Denn bei dieser Form der Biokohle würde, anders als bei fossilen Brennstoffen, die Atmosphäre nicht zusätzlich mit CO2 belastet.

Kohle riecht nicht nach Kot

Zugleich würde die nachhaltige Sanitäranlage das Problem der Entsorgung von Fäkalien lösen. Laut WHO sterben jährlich 842.000 Menschen an den Folgen von Hygienemängeln, auch weil sie keinen Zugang zu sauberen Toiletten haben. „Bei unserem Verfahren werden Krankheitserreger im Kot abgetötet“, sagt Gross, „eine Infektionsgefahr geht von der Kohle nicht mehr aus“.

Nur die Farbe der Briketts erinnert noch daran, woraus sie ursprünglich hergestellt worden sind. Am Geruch hingegen lässt es sich nicht mehr erkennen. Der ist leicht scharf und erinnert an Verbranntes.

In weiteren Studien wollen die Wissenschaftler von der Ben-Gurion Universität nun testen, wie sich die Briketts aus menschlichen Exkrementen beim Grillen verhalten. Außerdem soll geprüft werden, ob die während der Kohleherstellung entweichenden Gase bei der kommerziellen Nutzung ein Problem für die Umwelt sein könnten.

„Wir wollen außerdem Salat mit dem nährstoffreichen Wasser, das als Nebenprodukt im Verfahren entsteht, gießen und so dessen Potenzial als Düngemittel untersuchen“, sagt Forscherin Yahav-Spitzer.

Die wichtigsten Tipps zum Heizkosten-Sparen Das sind wichtige Heiztipps Die wichtigsten Tipps zum Heizkosten-Sparen

Mehrere Unternehmen forschen in dem Bereich

Die israelische Universität hat in der Vergangenheit bereits Geflügelkot in Kohle verwandelt, die 24 Prozent mehr Energie als herkömmliche Biokohle aufweist. Völlig neu ist der Ansatz der Forscher der Ben-Gurion Universität somit nicht.

Studenten der Technischen Universität Berlin haben zudem vor einigen Jahren bereits ein Verfahren entwickelt, mit dem sie menschliche Fäkalien in Biokohle verwandeln und diese als Düngemittel nutzen können.

Das Klärwerk der Stadt Lingen, das Schweizer Unternehmen AVA-CO2 sowie die Düsseldorfer Firma TerraNova Energy betreiben zudem Forschungsprojekte, um aus Klärschlamm Braunkohle herzustellen.

Deutscher Wissenschaftler ist skeptisch

Ludwig Leible vom Karlsruher Institut für Technologie hat indes Zweifel, ob die Toiletten-Idee der Israelis in absehbarer Zeit markttauglich ist: „Die Technologie dahinter ist nicht simpel und gerade in Entwicklungsländern nur schwer umzusetzen.“

Der Agrarwissenschaftler gibt außerdem zu bedenken, dass die Energie, die in der Kohle lagert, in elektrischen Strom oder Wärme umgewandelt werden müsse, was die Energiebilanz deutlich schmälern würde.

Außerhalb eines geschlossenen Toilettensystems sei Kohle, die aus menschlichem Kot hergestellt wird, zudem noch sehr teuer: „Die HTC-Kohle kostet etwa 600 bis 800 Euro pro Tonne – Steinkohle nur ein Zehntel davon.“ Für den Markt sei sie deshalb bislang wenig attraktiv. Er wolle die „visionäre“ Idee „nicht kaputt reden“, sagt Leible. Es sei allerdings noch ein weiter Weg. (mbr/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.