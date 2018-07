Diese Medikamente gehören in jede Reiseapotheke

18 Prozent der Deutschen haben im Urlaub keine Reiseapotheke dabei. Dabei ist es ganz leicht, an den richtigen Inhalt zu denken.

Reisevorbereitungen Diese Dinge gehören unbedingt in die Reiseapotheke

Berlin. Steht die Urlaubsreise bevor, denken die meisten vielleicht an Sommer, Sonne, Strand, Abenteuer, Entspannung, Genuss. Doch im schlimmsten Fall können Verletzungen, Sonnenbrand, Insektenstiche, Durchfall oder eine Erkältung das Urlaubsglück trüben.

Einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK zufolge verzichten 18 Prozent der Deutschen auf eine Reiseapotheke, wenn es in den Urlaub geht. Dabei ist der Aufwand gering, wenn man weiß, welche Medikamente hineingehören.

Inhalt der Reiseapotheke hängt auch von individuellen Erkrankungen ab

Natürlich hängt der Inhalt der Reiseapotheke stark davon ab, welche Art von Reise der Urlauber plant. Bei einem Wanderurlaub in den Bergen dürfen etwa Blasenpflaster nicht fehlen, wer in Äthiopien unterwegs ist, sollte an spezielle insektenabweisende Mittel – sogenannte Repelletien – und ein Malariamittel denken. Und auch individuelle Vorerkrankungen geben vor, welche Medikamente mit auf die Reise müssen.

Doch darüber hinaus es gibt ein paar Dinge, die in keiner Reiseapotheke fehlen sollten. Die AOK listet auf ihrer Internetseite auf:

Verbandsmaterial und Pflaster

Schmerzmittel

Durchfallmedikamente

Mittel gegen Reiseübelkeit

Repellentien

juckreizstillendes Gel für Insektenstiche

Sonnenschutzmittel

kühlende Salben gegen Sonnenbrand

Wund- und Heilsalbe

Eine Checkliste der AOK, die direkt im Internet abgehakt oder heruntergeladen werden kann, hilft bei der Vorbereitung auf die Reise.

Die Techniker Krankenkasse führt zudem auf:

fiebersenkende Mittel

ein mildes Abführmittel gegen Verstopfung

Desinfektionsmittel für die Haut

Fieberthermometer

Schere und Pinzette

für Frauen gegebenenfalls Mittel gegen Pilzinfektionen der Scheide

gegebenenfalls eine Zeckenzange

Generell gilt: Medikamente, die der Reisende regelmäßig zu sich nehmen muss, gehören nicht in den Koffer, sondern auf jeden Fall ins Handgepäck.

Einen guten Überblick über die wichtigsten Dinge in einer Reiseapotheke sind auch in unserem Video zusammengefasst.

