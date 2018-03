Huawei P20: Das kann das neue Smartphone

Paris. Was Größe und Dramatik der Produktvorstellungen angeht, bewegt sich der chinesische Technik-Konzern Huawei längst auf Augenhöhe mit Apple und Samsung: Um ihre neuesten Smartphones vorzustellen, wählten die Chinesen den durchaus eindrucksvollen Grand Palais unweit vom Triumphbogen und dem Eifelturm im Herzen von Paris. Diese Geste deutet auch das mittelfristige strategische Ziel Huaweis an: größter Smartphonehersteller der Welt zu werden.

Im vergangenen Jahr lagen die Chinesen laut Marktforschungsunternehmen IDW mit 153,1 Millionen ausgelieferten Geräten noch auf Rang 3. Spitzenreiter Samsung kam 2017 mit 317 Millionen verkauften Geräten noch locker auf das doppelte, Apple (215,8 Mio.) lag hingegen schon deutlich näher. In diesem Jahr will Huawei den Abstand noch deutlich verringern – helfen sollen dabei das P20 (649 Euro) und das P20 Pro (899 Euro), die am Dienstag vorgestellt wurden.

Noch mehr vom selben?

Und das ist gar nicht so weit hergeholt, denn das, was man am Dienstag sehen und ausprobieren konnte, ist – zumindest im Fall des P20 Pro – recht beeindruckend. Wie mittlerweile bei Flaggschiffgeräten fast üblich stellt Huawei sein Smartphone in zwei Ausführungen bereit: als P20 mit 5,8-Zoll-Display und in einer größeren Variante mit 6,1-Zoll-Display und einer dritten Kameralinse, als P20 Pro.

Im Innern stecken bei beiden Huaweis Kirin-970-Prozessor, sechs GB Ram sowie 128 GB Speicherplatz. Damit ist Huaweis neues Smartphone mehr als ausreichend ausgestattet. Interessanter sind aber ohnehin Kamera und das Gehäuse. Letzteres sieht wirklich sehr gefällig und hochwertig aus – die schillernden Farbeffekte hat man so zwar auch schon bei den letzten HTC-Telefonen gesehen, schick sind sie trotzdem.

Highlight des Huawei P20 sind die Kameras

Dem Trend folgend versucht Huawei auch beim P20 die Displayränder zu minimieren, wartet allerdings wie das iPhone X mit einer Aussparung am oberen Displayrand – auch Notch genannt – auf, wo Lautsprecher und Kamera untergebracht sind.

Highlight der neuen Smartphones sind aber die Kameras. Selfie-Enthusiasten werden sich über die Nachricht freuen, dass die Front-Kamera beim P20 mit satten 25 Megapixeln (MP) auflöst – in einem kurzen Test war der Vorteil gegenüber der Konkurrenz aber nicht auf Anhieb eklatant erkennbar.

Huawei-Kamera übertrifft Bestwert von Samsung

Spannender ist das rückwertige Kamera-System. In beiden Smartphones finden sich ein 12 MP-Farbsensor sowie ein 20 MP-Monochromsensor. Im P20 Pro findet sich außerdem noch ein Sensor mit 40 MP, was erheblich mehr erkennbare Details ermöglichen soll. Im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung und Apple ist der Sensor spürbar größer und soll deswegen deutlich Lichtstärker sein.

Die Vergleichsbeispiele während der Präsentation zu Galaxy S9+ und iPhone X sahen natürlich deutlich aus. Wie krass die Unterschiede tatsächlich sind, wird der Test zeigen. Immerhin, im renommierten Kameratest von DXOMark erreichte das P20 102 Punkte, das P20 Pro sogar beeindruckende 109 Punkte.

Beide Werte liegen über dem bisherigen Bestwert von Samsungs gerade erst auf den Markt gekommenen Galaxy S9+. Und während sich Hersteller in den vergangenen Jahren meist nur um ein oder zwei Punkte übertrafen, ist der Sprung von zehn Punkten tatsächlich beeindruckend. Schon vor einem ausführlichen Test darf man also davon ausgehen, dass Huawei hier eine besondere Kamera gebaut hat.

Fazit

Mit dem P20 Pro versucht Huawei die Konkurrenz von Samsung und Apple nicht mehr einzuholen, es setzt selbst Maßstäbe. Dazu kommt, dass der Preis im Vergleich zu Samsung noch einmal günstiger ist – zu Apple sowieso. Wie gut P20 und P20 Pro wirklich sind, muss ein ausführlicher Test zeigen. Mit dem P20 machen die Chinesen klar, dass Apple und Samsung einen echten, gefährlichen Gegner gefunden haben.

