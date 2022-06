Krankenkassen: Zusatzbeiträge sollen 2023 steigen

Berlin. Auf die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen kommen im kommenden Jahr höhere Beiträge zu. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag solle um 0,3 Prozentpunkte steigen, kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in Berlin an. Dies bringe voraussichtlich zwischen 4,8 und 5 Milliarden Euro ein. Die Beitragserhöhung solle Teil eines Maßnahmenpakets zur Deckung eines Defizits von 17 Milliarden Euro sein. Leistungskürzungen werde es nicht geben.

Zur Deckung des Defizits solle zudem ein erhöhter Steuerzuschuss in Höhe von 2 Milliarden Euro und ein Darlehen des Bundes in Höhe von 1 Milliarde Euro beitragen. Darüber hinaus müssten andere Reserven angegangen werden – sowohl beim Gesundheitsfonds als auch bei den Einzelkassen seien noch solche Reserven vorhanden.

Defizit bei Krankenkassen: Lauterbach übt Kritik an Spahn

Lauterbach übte Kritik an seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU). „Das ist das größte Defizit, was die GKV je gehabt hat“, sagte Lauterbach. Er habe die Finanzen der GKV in einem „sehr schwierigen Zustand“ von seinem Vorgänger Jens Spahn übernommen. Dieser habe es versäumt, „notwendige Strukturreformen“ anzustoßen, so Lauterbach weiter. Lauterbach sagte, dieser habe „teure Leistungsreformen“ gemacht und von Strukturreformen Abstand genommen. So sei das Defizit in der Pandemiezeit entstanden.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird durch einen offiziellen Schätzerkreis im Herbst endgültig festgelegt. Lauterbach teilte mit, über die geplante Finanzierung des Milliardenlochs der Krankenversicherung habe er lange mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verhandelt. Er stehe hinter Lindners Zielen, dass die Schuldenbremse nicht verletzt werden solle und die Steuern nicht erhöht werden sollten.

CDU-Fraktionsvize Müller sieht Mehrbelastung für Rentner

Der Vize-Vorsitzende der Union im Bundestag, Sepp Müller, kritisierte die angekündigten Beitragserhöhungen scharf. Lauterbach wolle „lediglich die Symptome der fehlenden GKV-Finanzierung behandeln“, sagte Müller dieser Redaktion

Müller betonte: „Das Finanzierungsgesetz ist das Papier nicht wert, auf dem es steht, denn es sorgt für höhere Krankenkassenbeiträge und trifft damit unweigerlich alle Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber die Geringverdiener“, kritisierte der Fraktionsvize. Eine Ursachenbekämpfung, wie zum Beispiel das anstoßen einer Krankenhausstrukturreform, liege immer noch nicht auf dem Tisch. Die Ampel sei eine „Teuerkoalition, insbesondere für Rentnerinnen und Rentner sowie die hart arbeitende Mitte". (dpa/bef)

