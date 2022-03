Ukraine-Krieg: Was beim Wohnen passieren muss

Hund, Katze, Schildkröte- Viele Ukraine-Flüchtlinge bringen ihre Tiere mit

Am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Przemysl drängen sich nicht nur Flüchtlinge, sondern auch deren Haustiere. Viele sind genauso gestresst wie ihre Besitzer, die in all der Eile oft nicht einmal Tierfutter mitnehmen konnten.