Wahl in Rheinland-Pfalz 2021: Aktuelle Umfragen

In Rheinland-Pfalz sind am Sonntag gut drei Millionen Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Umfragen sagen ein enges Rennen der regierenden SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit der oppositionellen CDU von Herausforderer Christian Baldauf voraus.

Mainz/Berlin. 3,1 Millionen Wähler können am Sonntag mit ihrer Stimme ein enges Rennen entscheiden: Für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sagen Umfragen sagen eine knappe Entscheidung zwischen der regierenden SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der oppositionellen CDU von Herausforderer Christian Baldauf voraus.

Insgesamt wird über 101 Sitze im Mainzer Landesparlament abgestimmt. Bei der Wahl am 14. März treten zwölf Parteien und eine Wählervereinigung unter Corona-Bedingungen an. Wegen der Pandemie werden wohl deutlich weniger Menschen an den Wahllokalen anstehen. 44 Prozent der Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz beantragten bis Mittwoch eine Briefwahl. Bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent wären das fast zwei Drittel aller Stimmen. Lesen Sie hier: Das sagen aktuelle Umfragen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Wahl in Rheinland-Pfalz: SPD in Umfragen knapp vor CDU

Ein großer Teil der Wähler dürfte somit schon die Kreuze auf dem Wahlzettel gemacht haben. In aktuellen Umfragen kamen die Sozialdemokraten zuletzt auf Werte zwischen 30 und 33 Prozent, die Christdemokraten erzielten Ergebnisse zwischen 28 und 30 Prozent.

Der SPD droht dieses Jahr trotz des kleinen Vorsrpungs ein schlechtes Wahlergebnis. Bisheriger Negativrekord war die Landtagswahl 1955 mit 31,7 Prozent. 2016 kam sie auf 36,2 Prozent. Behalten die Umfragen Recht, könnte die CDU ihr Ergebnis von 2016 stabil halten. Damals erreichte sie 31,6 Prozent. Im Dezember 2020 lag die CDU in den Umfragen noch deutlich vor der SPD.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liegt mit ihrer Partei knapp vor der CDU.

Foto: Thomas Frey/dpa

Landtagswahl: Kann Ministerpräsidentin Malu Dreyer weiter regieren?

Die derzeit regierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen könnte rechnerisch die nächsten fünf Jahre lang weiterregieren. Da die Grünen laut den Umfragen mit zehn bis zwölf Prozent ihr Ergebnis von 2016 mehr als verdoppeln und damit deutlich vor der FDP mit Werten zwischen sechs und neun Prozent liegen könnten, könnte die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel zur Vizeministerpräsidentin aufsteigen.

Reichen könnte es auch für ein Jamaikabündnis aus CDU, Grünen und FDP. Für Rot-Grün oder Schwarz-Grün allein gab es laut Umfragen zuletzt keine Mehrheiten. Möglich wäre eine große Koalition. Diese Variante gilt insgesamt jedoch als die unwahrscheinlichste.

Die Linke kämpft mit der Fünfprozenthürde, der AfD drohen Verluste

Die Linke würde mit drei Prozent erneut an der Fünfprozenthürde scheitern. Der AfD drohen im Vergleich zur Landtagswahl 2016 Verluste. Sie kommt in den Umfragen auf Werte zwischen neun und zehn Prozent. Bei der vorherigen Wahl erreichte sie aus dem Stand 12,6 Prozent.

Für eine Überraschung könnten die Freien Wähler sorgen. Die Kleinpartei um Spitzenkandidat Joachim Streit könnte zwei Umfragen zufolge die Fünfprozenthürde knacken und erstmals in den Landtag einziehen.

