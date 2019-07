Hofreiter fordert von Klimakabinett klare Beschlüsse

Am Donnerstag tagt das Klimakabinett in Berlin. Der Grünen-Chef Anton Hofreiter fordert hierbei ganz konkrete Beschlüsse zum CO2-Preis.

Berlin.. Vor der Sitzung des Klimakabinetts an diesem Donnerstag hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter konkrete Beschlüsse zur Begrenzung der Erderwärmung eingefordert. „Die Bundesregierung darf nicht in die Sommerpause verschwinden, ohne wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschließen“, sagte Hofreiter dieser Redaktion.

„Im Klimakabinett muss die Bundesregierung sich heute darauf festlegen, wie sie einen ökologisch wirksamen und sozial gerechten CO2-Preis umsetzen will.“ Doch werde es nicht reichen, der CO2-Vergiftung nur ein Preisschild anzuhängen, betonte Hofreiter.

Die erneuerbaren Energien müssten angekurbelt und die „Bremsklötze für eine Verkehrs- und Agrarwende beseitigt“ werden. Der Fraktionschef pochte zudem auf ein Gesetz zum Kohleausstieg. Seit sechs Monaten liege der Kohlekompromiss bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der Schublade, „passiert ist damit bislang nichts“.

Klimakabinett trifft sich zum dritten Mal

Das Klimakabinett der Bundesregierung kommt am Donnerstag zum dritten Mal zusammen. Bei den Beratungen der zuständigen Fachminister mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Abend im Kanzleramt in Berlin soll es über die bisher vorgelegten Maßnahmen der Ressorts für mehr Klimaschutz gehen.

Deutschland muss mehr tun, um die Klimaziele 2030 zu erreichen. Daneben soll ein möglicher CO2-Preis Thema der Beratungen sein, der den Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr und beim Heizen teurer machen könnte. Dazu liegen verschiedene Modelle auf dem Tisch. Entscheidungen darüber sowie über ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz sollen aber erst im September fallen. (fmg/dpa/les)