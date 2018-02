Suche nach dem neuen Außenminister gleicht einem Drama

Berlin. Der Wähler hat es ja schon lange geahnt. Aber so drastisch vorgeführt wie in den vergangenen Wochen bekam er es wohl noch nie. An der Macht bleiben, an die Macht kommen, Posten sowie Pöstchen vergeben und mit dem politischen Gegner dealen ist in der Politik kein besonders appetitliches Geschäft.

Aber es ist notwendig. Wie der Metzger, der die Leberwurst zusammenrührt und dies aus gutem Grund hinter verschlossenen Türen macht. Alle brauchen was zu essen, aber wie es genau gemacht wird, will man nicht wirklich wissen.

Deutschland sicher durch schwierige Zeiten bringen

Interessanterweise hat die Politik ihre Wurstküche derzeit zum Showroom umgebaut. Und wundert sich, wenn sich etliche Wähler mit Grausen vom öffentlichen Schlachtprozess abwenden. Das ist gar nicht gut für die Demokratie und wird durch die nächste Drama-Operation "Suche nach dem neuen Außenminister" nicht besser.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people

Nachdem Gabriel am 24. Januar 2017 auf die Kanzlerkandidatur verzichtet hatte und sich für Martin Schulz als Spitzenkandidaten und SPD-Vorsitzenden ausgesprochen hatte, war der Weg frei für Schulz. Seit der Wahl bei einem außerordentlichen Parteitag im März steht er an der Parteispitze. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press

Deutschland sicher durch schwierige Zeiten zu bringen und für eine friedliche, prosperierende Welt zu sorgen, ist ein überaus wichtiges Amt. Ganz besonders, wenn Europa tief in der Krise steckt und neue, starke Populisten das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und wenn Leute wie Wladimir Putin, Donald Trump, Kim Jong-un und Co. den Lauf der Welt bestimmen wollen.

Da braucht es den Besten oder die Beste für das Auswärtige Amt von Europas wichtigster Industrienation und nur nach diesen Kriterien müsste – eigentlich – auch intensiv gesucht werden.

So könnte eine ehrliche Stellenanzeige aussehen

Soweit die schöne Theorie. Würde man die derzeitige Suche ehrlich in einer Stellenanzeige formulieren, müsste das ungefähr so klingen: "Mann oder Frau mit SPD-Parteibuch für das Amt des Bundesaußenministers gesucht. Wichtigste Voraussetzung: Kann gut mit Andrea Nahles und Olaf Scholz. Hat keinen Juso-Chef und/oder mitgliederstarke SPD-Landesverbände verärgert. Der Gesuchte ist nicht Martin Schulz oder Sigmar Gabriel oder ein Buddy von einem der Genannten. Internationale Erfahrung oder Renommee ist wurstegal. Beliebtheit bei den Deutschen ist keine Voraussetzung. Fremdsprache Englisch wäre nicht schlecht."

Wer auf diese Weise und nach diesen Kriterien sucht, wird am Ende vielleicht den passenden Kandidaten für seine seltsamen Anforderungen finden. Den Besten für Deutschland und seine Interessen findet man so aber ganz sicher nicht.

Gabriel kritisiert respektlosen Umgang in der SPD Der scheidende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) geht in scharfer Form mit seiner Partei ins Gericht. Der frühere SPD-Chef bedauerte in einem Interview, dass er die Leitung des Auswärtige... Gabriel kritisiert respektlosen Umgang in der SPD

Martin Schulz hätte die Kompetenz – darf aber nicht

Bei aller berechtigten Kritik an Martin Schulz ist es für den Kurzzeit-SPD-Chef besonders tragisch, dass ihm ausgerechnet das Amt versagt bleibt, für das er am meisten Kompetenz mitbrächte. Als Kanzlerkandidat war Schulz der falsche Mann. Als SPD-Chef war er nicht prinzipienfest genug. Die dritte Chance auf ein Spitzenamt wollten die enttäuschten Genossen ihm jetzt nicht geben.

Und Sigmar Gabriel? Er hat es nicht schlecht gemacht. So sehen es jedenfalls die Deutschen und wollen ihn mit beeindruckender Mehrheit als Außenminister behalten. Aber auch das spielt keine Rolle mehr. Es geht nicht um die Frage, wen die Deutschen sich in diesem Amt vorstellen können. Sondern nur, ob die politischen Nebenbuhler ihn dort haben wollen.

Sigmar Gabriel im Abseits

"Sigmar Gabriel hat sich mit seiner Kritik am Parteivorstand endgültig ins Abseits manövriert", so diktieren es empört die Berliner Spitzengenossen in die Reporterblöcke. Mit seinem Namen will aber niemand so zitiert werden.

Wahrscheinlich ist es den meisten doch zu peinlich, einen der wichtigsten Kabinettsposten vom geschmeidigen Wohlverhalten gegenüber der Parteiführung abhängig zu machen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.