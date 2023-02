10: Werden Roboter unsere Jobs übernehmen? - Chat GPT Edition

Robindro und Anna wurde es über diverse Kanäle in die Timeline gespült: Das Thema Chat GPT

In der 10. Folge von WORKolution machen die beiden zunächst eine kleine Bestandsaufnahme. Was ist ChatGPT, was kann dieses Tool und welche Aufgaben könnte es möglicherweise zukünftig übernehmen oder auch nicht.

Anna hat ein paar kritische Stimmen von Musiker:innen, Lehrer:innen und Texter:innen mitgebracht. Einige dieser Berufsgruppen sehen in dem Tool eine große Gefahr für die eigene Arbeit bzw. auch für die Entwicklung der Gesellschaft. Allerdings gibt es bereits diverse Tools und auch Google selbst wird den nutzenden Personen von ChatGPT einen Strich durch die Rechnung machen bzw. macht es bereits.

Robindro hat spannende Zahlen mitgebracht.

Wie viele Menschen kennen ChatGPT schon? Wie viele Personen können sich vorstellen zukünftig mit KIs im Beruf zu arbeiten? Welche Vorteile bringt es z.B. in Bewerbungsprozessen mit sich?

Auf all das und noch mehr erhaltet ihr in dieser Folge Antworten und Einschätzungen von Anna und Robindro.

Wie in der Folge versprochen, hier noch alle Links über die die Beiden gesprochen haben.

Spot zu dem Mädchen im Fußballstation - Which international football player scored the most goals?

https://www.youtube.com/watch?v=LBtGOZgBb-A

Will a robot take your job:

https://willrobotstakemyjob.com/#google_vignette

All things AI:

https://allthingsai.com

Ihr wollte Anna & Robindro bei einem live Podcast sehen? Am 05. Mai treten sie mit WORKolution live bei der Recruiting Messe Schicht im Schacht in Duisburg auf. Alle Informationen und Tickets findet ihr unter www.schichtimschacht.info