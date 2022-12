04: Sind Spiele-Erfahrungen bald relevant für unsere Arbeit?

Werden wir in Zukunft Spiele-Pausen in unserem Arbeitsalltag haben? Sind Minecraft und Co kreative Lerntools und zählen sie sogar irgendwann zu den wertvollen Kompetenzen auf unserem Lebenslauf?

Den BER-Flughafen in Minecraft nachbauen. Robindro erklärt, dass Spiele keine Zeitverschwendung mehr sind, sondern Führungsqualitäten oder räumliches Denken fördert. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen stellt Anna erst einmal die wichtigen Fragen: Was reizt uns denn an Spielen überhaupt? Sind Spiele gesund für uns? Diese Fragen sind essentiell, um herauszufinden, ob wir Spiele irgendwann auch in unseren Arbeitsalltag integrieren werden.

Aktuelle Umfragen, Statistiken und Beispiele zum Thema, Spiele in der Arbeitswelt hört Ihr von Anna und Robindro in der aktuellen Folge von WORKolution!

_________________

Ihr habt Fragen an Anna & Robindro oder wollt ihnen schreiben wie gut euch der Podcast gefällt, dann schreibt einfach eine Mail an workolution@funkemedien.de

Oder meldet euch bei den beiden per LinkedIn:

Anna Janina Meyer

Robindro Ullah

Des Weiteren könnt ihr den Podcast auf allen Portalen der FUNKE Medien Gruppe und überall wo es Podcasts gibt finden.