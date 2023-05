Royal Kink mit Charles, Ska für Camilla, nervige Nachtigall

Windsors volle Krönungsdröhnung, Diekmanns Biografie und Mäusealarm in der Laube - der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem, Wirren in die neue Woche und mit vielen Tieren. Von Pferden, die goldene Kutschen ziehen, von guten und bösen Katzen, der Polonaise mit Einsiedlerkrebsen, kletternden Mäusen und einem Jaguar E-Type. Dazu: Privatkonzert für Camilla? Komm, wir kaufen eine Kirche. Übersteht Habecks bester Mann die Woche? Willkommen in der Spektakel-Gesellschaft. Warum wir den Namen Kiliçdaroglu lernen sollten. Bringt das West-Nil-Fieber ein Comeback für Professor Drosten? Zlatan Ibrahimovic Stargast im Asterix-Film. Hurra, der Junge wird GEMA-Millionär. Kunst-Walk im Grugabad. Wärmepumpe im Kompost. Bühne zu verschenken. Wer kauft die Biografie von Kai Diekmann? Plus: Politikversteher Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 568.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de