In Folge #44 „Wie wir fühlen“ sprechen Moderatorin Lena Enders und Carolin Stüdemann von Viva von Agua über Wasser und die Klimakrise.

Hand aufs Herz: Wie oft am Tag denkt ihr über euren Wasserverbrauch nach? Wir drehen den Hahn auf und werden mit sauberem Wasser versorgt. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit: Gerade mal 0,3 Prozent des Wassers auf der Erde kann als Trinkwasser genutzt werden. In Folge #44 von „Wie wir fühlen“ sprechen Moderatorin Lena Enders und ihre Gästin Carolin Stüdemann von der NGO Viva con Agua über die Verschränkung unserer Lebensgrundlage Wasser mit den Herausforderungen der Klimakrise. Denn in einer globalisierten Welt geht das Thema Wasser alle etwas an. Welche Lösungsvorschläge gibt es, um Wasserknappheit vorzubeugen? Und wie kann jede:r Einzelne positiven Aktivismus betreiben und ganz nach dem Credo der Organisation „Wasser für alle, alle für Wasser“ ins Handeln kommen? Das erfahrt ihr in dieser Folge – viel Spaß beim Hören!

„Wie wir fühlen“ ist ein Projekt von jungen Menschen für junge Menschen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert uns gerne auf eurer Lieblingsplattform oder hinterlasst uns eine Bewertung. Vielen Dank für euren Support!

Alle Folgen „Wie wir fühlen“ hört ihr hier.

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. bietet im „Wasser Impuls“ ein Faktenblatt mit wichtigen Informationen zum Thema.

Mehr über Viva con Agua und die Projekte der Organisation, von denen Carolin spricht, erfahrt ihr hier.

Auf Instagram findet ihr alles über die Arbeit von Viva con Agua und viele Aktionen zum Mitmachen.