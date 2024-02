In Folge #43 „Wie wir fühlen“ sprechen Moderator Nick Käseberg und Autorin Sara Weber über die Arbeitswelt der Zukunft.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? In Folge #43 „Wie wir fühlen“ stellen Moderator Nick Käseberg und Autorin Sara Weber diese (vielleicht ein wenig verstaubte) Phrase in Frage. Zumindest indirekt, denn sie sprechen in dieser Folge über das große Thema „New Work“, also die Frage, wie die Arbeitswelt unserer Zukunft aussehen wird. Sara Weber hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie damit beschäftigt, wie sich unser Arbeitsleben bereits verändert hat und stetig weiterentwickelt. Nick und Sara fragen gemeinsam: Wird die Vier-Tage-Woche kommen? Ist die Gen Z wirklich so faul, wie viele (Boomer) immer meinen? Und wie kann ich mir ein gesundes (erstes) Arbeitsumfeld schaffen? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge – viel Spaß beim Hören!

„Wie wir fühlen“ ist ein Podcast von jungen Menschen für junge Menschen. Wenn euch unser Projekt gefällt und ihr uns unterstützen wollte, dann abonniert doch gerne unseren Podcast oder hinterlasst uns eine Bewertung - vielen Dank für euren Support!

Zu allen Folgen „Wie wir fühlen“.

Mehr über Sara Weber und ihr Buch „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ erfahrt ihr hier.