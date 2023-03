03 Psychologists for Future: Klimakrise und psychische Gesundheit – mit Bianca Rodenstein

Folge 01 #01 Toxische Beziehungen: Woran erkennen wir sie? – mit Julia Henchen

„Ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Stell dich doch nicht so an!“ Wurden eure Gefühle in einer Beziehung schon mal kleingeredet? Vielleicht sogar, wenn es um Sex ging? Das könnte darauf hindeuten, dass diese Beziehung „toxisch“ war oder ist. Doch was bedeutet dieses Wort, das man mittlerweile… mehr