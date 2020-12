Podcast "Vier Flaschen" Weinkonsum in Deutschland: "Aufmachen, trinken, Spaß haben!"

Hamburg. "In 2 Tagen zum Kenner": Das verspricht der Untertitel des Buches "Wein-Wissen" von Ina Finn von der Villa Verde in Hamburg. Die Sommelière und Weinakademikerin verkostet in der 33. Ausgabe unseres Podcasts "Vier Flaschen" mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, Videoredakteur Axel Leonhard und Michael Kutej von der Hanse Lounge einen Weißwein und drei Rotweine.

Wir versprechen nicht, dass Sie nach dem Anhören schon ein Kenner sind. Aber Sie können einiges erfahren, zum Beispiel dass mehr als 70 Prozent des in Deutschland gekauften Weines innerhalb dreier Stunden nach dem Einkauf konsumiert werden. Viel Spaß beim Zuhören oder Anschauen!