Wasser im Garten. Teiche richtig angelegen

Wie man einen kleineren oder größeren Teich richtig anlegt und was dabei zu beachten ist erfahren Sie in dieser Folge des Garten-Podcasts „Unkraut vergeht nicht“

Wasser ist ein wichtiger Bestandteil unserer Natur, also passt Wasser eigentlich ja auch in jeden Garten, sagt Abendblatt-Gärtner Matthias Schuh. Doch damit der kleine Tümpel oder Teich nicht nur ein kurzes Projekt ist und sich langfristig auch Tiere und Pflanzen hier ansiedeln können, muss einiges bedacht werden. Was genau, das erklärt der Experte in der neuen Podcast-Folge. Der Standort muss wohl überlegt sein, aber auch die Materialien, die verbaut werden sollen. Dazu kommt die Form des Teiches und die Tiefe. Alle Informationen zum Projekt Teich gibt es in der neuen Gartenpodcast-Folge.