Der Cycling Paradise Veranstalter

Beschreibung: Der gebürtige Insulaner Lars Bendix Düysen berichtet über sein Rad- Event, bei dem die legendäre Eroica in der Toskana als Vorbild dient. Was die Teilnehmer erwartet, was den Veranstalter antreibt und in welcher Branche der Vater von zwei Söhnen ansonsten erfolgreich ist. Mehr dazu unter

https://www.abendblatt.de/podcast/sylt/