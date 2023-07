Königliche Urlaubstipps - Reisen auf royalen Spuren [Bonusfolge]

Zum Abschluss der 1. Staffel von Royal-Talk schenken wir Ihnen Geheimtipps für Ihren nächsten Urlaub:

Besuchen Sie royale Privatgemächer des Hauses Windsor von London über Sandringham bis Edinburgh und kommen sie Queen Elizabeth II. sowie König Charles III. ganz nah.

Genießen Sie süße Leckereien, denen schon Kaiserin Sisi nicht widerstehen konnte und träumen Sie sich in die Normandie.

Besichtigen Sie Schloss Stockholm bei einem Städtetrip und vieles mehr...

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien und sind nach einer Sommerpause Ende August wieder zurück.

Viel Freude und Unterhaltung mit dieser Bonusfolge!

------------------------

Alle Tipps und Links zusammengefasst

Britisches Königshaus erleben:

• Schlösser in London & Umgebung, z.B. Kensington Palace

https://www.hrp.org.uk/

https://www.royalpalaces.com/

• Schloss Sandringham, Norfolk

https://www.sandringhamestate.co.uk/tickets

• Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

https://www.rspb.org.uk/

• Ehemalige Yacht von Queen Elizabeth II. Royal Britannia in Edinburgh

https://www.royalyachtbritannia.co.uk/de/besuch/

• Kreuzfahrten mit einmaligen Britischen Ambiente auf der CUNARD Linie

https://www.cunard.com/de-de

Genießen wie Kaiserin Sisi:

• Konditorei Zauner in Bad Ischl, Österreich

https://www.zauner.at/

• Château de Sissi in Sassetot-le-Mauconduit, Normandie, Frankreich

https://www.chateaudesissi.com/fr/hotel-de-charme-normandie

Schwedisches Königshaus bei einem Stadtbummel besuchen:

• Königliches Schloss Stockholm, Schweden

https://www.kungligaslotten.se/language/auf-deutsch/konigliches-schloss/konigliches-schloss-geschichte.html

------------------------

Aktuelles aus Königshäusern, Geheimnisse hinter Palastmauern, royale Ereignisse oder besondere Anekdoten – der ‚Royal-Talk‘ gewährt Ihnen exklusiven Zugang zum Leben der Royals.

Unterhaltsam, informativ und ab sofort alle 14 Tage neu. Mittwoch ist Royal-Tag!

Im Gespräch lassen Julia Crüsemann und Andy Englert hinter die Kulissen der berühmtesten Adelshäuser der Welt blicken und erzählen die spannendsten Geschichten.

‚Royal-Talk – Der königliche Podcast' ist ein Audio-Angebot von FUNKE.

------------------------

------------------------

Andy Englert, Adels-Experte der FUNKE Mediengruppe, befasst sich als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften „Frau im Spiegel“ und „Frau im Spiegel ROYAL“ seit mehr als 30 Jahren mit Königshäusern und ihrer Geschichte. Zudem tritt er als TV-Experte im Schweizer Fernsehen SRF in Erscheinung.