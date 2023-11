123. Atze Schröder: „Ich habe null Starqualitäten und möchte eigentlich nicht prominent sein!“

Podcast - Road to Glory 117. Michael Schulte: „Gib dich dem Fluss des Lebens hin - dann kann am Ende alles gut werden.“

Mein heutiger Gast ist Michael Schulte - und seit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ hat der gebürtige Eckernförder ein Dauerabo in den Charts. mehr