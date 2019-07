Roman-Debüt von Ocean Vuong: Bestes Buch seit einiger Zeit

Der Schriftsteller Ocean Vuong in seinem Zuhause in Florence, Massachusetts.

Hamburg. Für die Buchbranche kommt dieser zarte, androgyne, nicht sonderlich groß gewachsene Mann wie gerufen. Er ist eloquent, telegen, also wie gemacht zum Beispiel für amerikanische Talkshows. Die Talkshow ist der PR-Goldstandard. Wenn man mit Literatur dorthin gelangt, muss man eine gute Geschichte zu erzählen haben. Ocean Vuong also, 1988 in Vietnam geborener und im Kleinkindalter nach Amerika ausgewanderter Dichter. Ja, Dichter: Vuong wurde 2016 mit seinem Gedichtband „Night Sky With Exit Wounds“ berühmt. Jetzt erscheint sein erster Roman auf Deutsch, nur einige Wochen nach dem Original. Sein Titel: „Auf Erden sind wir kurz grandios“.

Wunderbar, stimmt’s? So wunderbar wie die Sätze, die Vuong bei Late Nighter Seth Myers sagte: „Ich wollte mit der Wahrheit beginnen und bei der Kunst enden.“ Die Wahrheit, das ist Vuongs eigene Biografie, die er mit seinem sensationell gelungenen Roman auf so artistische Weise ausbreitet. Die Kunst, das ist ebendiese Artistik der Worte und der Sätze, sie haben nicht selten lyrische Qualitäten. „Auf Erden sind wir kurz grandios“ ist ein in vielen Facetten fantastisches Werk, aber seine Dringlichkeit erhält es doch am ehesten durch den Ich-Erzähler selbst: Man spürt, da schreibt einer über Dinge, die ihn selbst betreffen.

Vietnamesischer Untergrund eines amerikanischen Lebens

Er schreibt darin, das ist die Ausgangslage, in einem langen Brief an seine Mutter über seine Erfahrungen als schwuler Einwanderer in Amerika. Die Mutter wird diesen Brief nie lesen, sie ist Analphabetin. Sie arbeitet in einem Schönheitssalon. Das Nagelstudio ist der Ort, an den der Junge, den sie „Little Dog“ nennen und der für seine Mutter oft übersetzen muss, denn sie spricht kaum Englisch, ebenjene Mutter oft begleitet.

Aus dem Hinterzimmer wabern die Dämpfe asiatischen Essens, er vermischt sich mit dem Chemiegeruch der Kosmetika. All das verrät das eine Thema dieses Stoffs: Er erzählt vom gelingenden und nicht gelingenden Ankommen in einer neuen Heimat.

Der vietnamesische Untergrund eines amerikanischen Lebens äußert sich in der Familie des Erzählers in der Paranoia und der seelischen Krankheit von Mutter und Großmutter. Sie haben den Krieg nach Hartford, Connecticut, mitgebracht. Das gilt auch für den Erzähler selbst, der erst viel später in dem verwundeten Land geboren wurde, aber, dies ist eine psychologische Notwendigkeit, von den Erlebnissen der Älteren tief beeinflusst wurde. An die Mutter kettet ihn ein starkes emotionales Band. Obwohl sie ihn und weil sie ihn schlägt. „Ich bin kein Monster. Ich bin eine Mutter“, sagt sie einmal zu ihm.

Verletzungen durchziehen dieses Buch

Nicht nur der Krieg, auch der Verlust der Heimat hat sie zerstört. Der Sohn muss dies teilweise ausagieren: „Ich zog unsere Sprache aus und trug mein Englisch wie eine Maske, damit andere mein Gesicht – und damit deins – sehen konnten“. Fall nicht auf, wurde ihm stets eingebläut, „du bist schon vietnamesisch“. Er, der schmächtige Außenseiter, wird in der Schule dennoch gemobbt, aber: Seine Psyche wird nie deformiert.

Zumindest scheint es so, trotz aller Verletzungen. Verletzungen durchziehen dieses Buch, das neben der Migrationserfahrung zwei weitere große Themen hat, das drogenverseuchte White-Trash-Amerika und die sexuelle Erweckung eines Teenagers. „Auf Erden sind wir kurz grandios“ erzählt die Liebesgeschichte von Little Dog und Trevor, einem amerikanischen Jungen, der mit seinem versoffenen Vater („Er sah aus wie Elvis am letzten Tag seines Lebens“) im Trailer lebt.

Ocean Vuong: „Auf Erden sind wir kurz grandios“. Übers. v. Ann-Kristin Mittag. Hanser Verlag. 235 S., 22 Euro

Von der Liebe der beiden jungen Männer wird hier so zärtlich erzählt wie von der Liebe in Little Dogs Familie. Dort äußert sie sich im ersten Sex, hier in der gemeinsam vorgenommenen Massage, die Erzähler und Großmutter der kaputtgearbeiteten Mutter angedeihen lassen. Trevor wird am Ende am Heroin krepieren, und auch deshalb ist dieses große Buch, eines der besten seit längerer Zeit, von einer großen Trauer durchzogen. Erinnerung ist eine Entscheidung, heißt es einmal. Und dann wird diese schöne Feststellung in diesem flirrenden, kunstvoll mäandernden Text aber doch zurückgenommen; Erinnerung ist weit mehr noch: eine Flut.

Auch in seinen essayistischen Teilen ist „Auf Erden sind wir kurz grandios“ ein reiches, gedankenvolles Werk. Geschrieben wurde es von einem Sprachmagier, der sich mit Worten aus den Zuständen befreit, die ihn doch eigentlich zum Verlierer hätten machen können.

Am 17.9. stellt Ocean Vuong sein Buch im Hamburger Literaturhaus vor. Ein früher Höhepunkt der literarischen Saison, den man man auf keinen Fall verpassen sollte.