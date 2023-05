Folge 41 - New Work Now

Folge 41 - New Work Now #41 Johanna Hourrier | Über ihre nebenberufliche Gründung

Neue Arbeitsformen sind aus der heutigen Businesswelt nicht mehr wegzudenken und bieten viele Vorteile, wie mehr Selbstbestimmung und Flexibilität. Growth Expert und Team Leader bei media plan Johanna Hourrier möchte diese Dinge nicht mehr missen. Denn als Co-Founderin des Unternehmens ACHT+1 bietet ihr der New Work-Ansatz viele positive Aspekte. Ihr Arbeitsmodell setzt sich aus Festanstellung und Selbständigkeit zusammen. Wie das genau funktioniert, welche Win-Win-Situationen sich bereits aus dieser Kombination ergeben haben und wie sie damals ihre Gründung von ACHT+1 bei media plan angesprochen hat, verrät sie im heutigen Gespräch. Außerdem erfahrt ihr, ob Johanna sich in Zukunft zu 100 Prozent selbstständig machen möchte oder nicht und sie gibt Euch Einblicke in praktische Tipps zur nebenberuflichen Gründung. Viel Spaß mit der neuen Folge!

