Kira und Jannis geben in dieser Folge Einblicke in ihr Inneres.

Folge 40 - New Work Now #40 SONDERFOLGE mit Jannis Johannmeier zu mentaler Gesundheit

Wie geht’s Dir? Eine kurze Frage mit großer Wirkung, der sich heute Kira Marie Cremer und Jannis Johannmeier unter anderem in ihrer SONDERFOLGE zu mentaler Gesundheit widmen. Gleichzeitig geben sie Einblicke in ihre jeweiligen Depressionen: Wie wurde ihre Diagnose gestellt? Wie läuft die Therapie ab und welche Auslöser führen bei ihnen zu einem depressiven Moment? Es wird deutlich, dass man sich und seine Grenzen kennen muss. Vielleicht muss man sie auch überstrapazieren, um sich selbst zu finden, wie Jannis sagt. Wenn ihr von einer psychischen Erkrankung betroffen seid oder Menschen in Euren Umfeld, dann findet ihr in dieser Folge hilfreiche Tipps, Erfahrungen und auch, wie Humor die Situation vereinfachen kann. Hört rein und lasst uns Eure Meinung da!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245