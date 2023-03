32 Laura Bornmann | Über die Startup-Szene und die Förderung

Folge 32 - New Work Now

Mehr als 10 Jahre war sie bei der REWE Dortmund SE & Co. KG, wo sie zuletzt als Head of HR Development mit ihrem Team die Ziele verfolgte, die Personalentwicklung zeitgemäßer zu gestalten und auch die Attraktivität des Konzerns für Mitarbeitende zu erhöhen. Doch dann zog es Laura Bornmann in die Startup-Szene. Heute ist sie Managing Director der gemeinnützigen Organisation und größten digitalen Bildungsplattform STARTUP TEENS. Wie es zu ihrem Karrierewechsel kam, warum Laura der Meinung ist, dass Entrepreneurship und Intrapreneurship in unserer Berufswelt mehr gefördert werden sollten und was STARTUP TEENS jungen Menschen bietet, erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

