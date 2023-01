Folge 26 - New Work Now

Folge 26 - New Work Now #26 Karin Heinzl | Über Mentoring, Sinn und Selbstreflexion

Was ist eigentlich Mentoring? Karin Heinzl, Gründerin von MentoMe, nimmt Euch heute mit in ihre Welt. Verschiedene Mentoring-Programme bietet MentorMe an, um Frauen im deutschsprachigen Raum berufsorientiert als auch individuell zu unterstützen. Was es mit Mentoring bei MentorMe auf sich hat, was sich hinter dem Begriff “Mentee” verbirgt und wie sich Mentoring und Business-Coaching unterscheiden, erfahrt ihr im heutigen Gespräch. Aber auch viele weitere Themen, wie z.B. die Vorteile solcher Mentoring-Programme für Unternehmen oder ihre Ansichten zur Selbstkritik, erwarten Euch. Vielleicht findet ihr Euch ja schon bald in einem dieser Programme oder als Mentor:in wieder. Wir sind gespannt und wünschen Euch viel Spaß mit der heutigen Folge!