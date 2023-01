Folge 24 - New Work Now

Folge 24 - New Work Now #24 Annahita Esmailzadeh | Über Rebranding und Gen Z - Teil 2

Im ersten Teil mit Annahita Esmailzadeh konntet ihr mehr über sie privat und auch als Führungskraft in der Tech-Branche erfahren, wie sich ihr ungeplanter Weg zu LinkedIn entwickelt hat und welchen Rat sie Mädchen und junge Frauen mit auf den Weg gibt, wenn auch sie in ihrer Branche durchstarten möchten. Heute geben wir Euch noch mehr Einblicke in ihre Erfahrungen und Vorstellungen zu Themen wie die Gen Z und die aktuelle Situation im Iran. Viel Spaß!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

Das könnte Sie auch interessieren: