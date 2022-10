Folge 08 - New Work Now Moritz Mann I Über The Moment of Truth, Personal Coaching und die Investition in die eigene Person

Extro- und/oder introvertiert zu sein, macht uns aus und spiegelt sich damit auch im jeweiligen Führungsverhalten wider. Das erstmal herauszufinden, kann aber auch eine Weile dauern. Unser heutiger Gast Moritz Mann hat genau diese Erfahrung gemacht und erzählt euch, wie er damit im Arbeitsalltag… mehr