Folge 4: Matthias Lienemann, Leiter am Harry-Potter-Theater

Lumos, der Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts, beleuchtet die Welt rund um den berühmten Zauberer. Was macht das Hamburger Mehr!Theater zu einem magischen Ort? Gibt es einen Lieblingsplatz, um „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ zu sehen? Und wie viele Glühbirnen hängen eigentlich von den Decken im Foyer herab? All diese und noch mehr Fragen beantwortet Theaterleiter Matthias Lienemann in der dritten Folge des Podcast. Mit Moderatorin Birgit Reuther spricht er auch darüber, warum Hamburg der geeignete Ort für das Harry-Potter-Stück ist. Was für ein Publikum in sein Theater kommt. Und welche Strahlkraft die Show für die Stadt hat.