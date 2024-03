Hamburg. Anne Gnauk und Michael Papenfuß erklären, warum die HSV-Mitglieder für eine KGaA stimmen sollen. Nachteile gäbe es nur für Investoren.

Sollen die HSV-Mitglieder am Sonnabend für eine Rechtsformänderung stimmen? In dieser Folge von „HSV – wir müssen reden“ beschäftigen wir uns mit den Vor- und den Nachteilen einer KGaA, in der die Gewichtung der Anteilseigner künftig abgebildet werden soll.

Warum die Mitgliederrechte durch die neue Rechtsform gestärkt würden und Investoren nicht an Einfluss gewännen, das erklären unsere beiden Gäste. Sie gehören beide der Arbeitsgruppe Rechtsform beim HSV an: Anne Gnauk, die stellvertretende Geschäftsführerin des e.V. und Michael Papenfuß, Vizepräsident und Aufsichtsratschef beim HSV.