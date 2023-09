Insider verrät: Warum Thioune für Fortuna ein Glücksfall ist

Der ehemalige HSV-Trainer kehrt am Freitagabend mit Fortuna Düsseldorf als Tabellenführer in den Volkspark zurück. Wie Thioune sich verändert hat und warum HSV-Coach Walter unter Druck steht.

Mit Tabellenführungen nach sieben Spieltagen kennt sich Daniel Thioune noch gut aus. In seiner Zeit beim HSV stand er mit 17 Punkten nach sieben Spielen mit Abstand an der Spitze. Doch im letzten Saisondrittel erfolgte zunächst der Einbruch und schließlich die Entlassung. Nun hat Thioune die Chance, mit Fortuna Düsseldorf den Aufstieg zu schaffen. Mit 14 Punkten führt die Fortuna aktuell die Tabelle aktuell an. Am Freitagabend kommt es im Volksparkstadion zum Wiedersehen.

Hat sich der Trainer seit seiner Zeit beim HSV weiterentwickelt? „Daniel Thioune ist für die Fortuna ein Glücksfall“, sagt Gianni Costa, Chefreporter Sport von der Rheinischen Post, in der neuen Podcast-Folge von „HSV – wir müssen reden“. Der Düsseldorf-Reporter begleitet Thioune seit dessen Amtsantritt im Frühjahr 2022. Costa bezeichnet Thioune als Menschenfänger und als eine Art Außenminister für die Fortuna. Wie der Düsseldorfer Trainer in Hamburg taktisch agieren wird, wer Thiounes Schlüsselspieler sind und warum er gegen den RP-Reporter eine Wette gewonnen hat, erzählt Costa im Podcast. Außerdem sprechen wir über HSV-Trainer Tim Walter und den Druck, der jetzt auf ihm lastet.