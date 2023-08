„Wir haben zwei Aufstiegssongs in der Schublade“

Vor ihrem Konzert zum 20-jährigen Bandbestehen sprechen Michael Wendt und Jan-Michel „Muchel“ Deutsch über ihre besondere HSV-Geschichte, die 2003 mit dem ersten Album begann. Mit ihrem Lied „Mein Hamburg lieb ich sehr“ wurde die Gruppe auch außerhalb Hamburgs bekannt. Am Sonnabend spielt die Band in der Barclays Arena ihr Jubiläumskonzert. Wendt und Deutsch erzählen vorher im Abendblatt-Podcast, dass Tim Walter der Mannschaft ihre Songtexte als Hausaufgabe gegeben hat, warum Bakery Jatta bei ihren Kindern so beliebt ist und was sie für den Fall des Aufstiegs vorbereitet haben.