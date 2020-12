Thomas Helmer: Warum der HSV mit Daniel Thioune die Wende schafft

Der Wahl-Hamburger und Ex-Europameister leidet mit dem HSV. Im Podcast erklärt er, was der Coach tun muss, um die Krise zu bewältigen.

Hamburg. Thomas Helmer glaubt fest an den Aufstieg des HSV in dieser Saison. „Da bin ich mir relativ sicher, die Chance ist sehr, sehr groß“, sagte der Wahl-Hamburger am Montag im Abendblatt-Podcast HSV – wir müssen reden.

Der Club befinde sich zwar aktuell in einer „kleinen Krise“, so Helmer, „man hat aber sowieso immer eine in der Saison, von daher ist alles gut.“ Der Europameister von 1996 nimmt die Rückendeckung des Vereins für Trainer Daniel Thioune als positiv wahr. Auch wenn dieser mit seinen vielen Änderungen nicht immer richtigliege.

Helmer: Thioune muss eine HSV-Achse finden

Thomas Helmer sprach im Podcast mit dem Abendblatt über den HSV.

Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt/Funke Foto Services

„Ich tue mich schwer mit diesen vielen Wechseln. Man bringt dadurch vielleicht sogar zu viel durcheinander, möglicherweise hemmt es auch den Spielfluss“, sagt Helmer. „Man muss zumindest eine Achse aus zwei, drei Leuten haben und versuchen, diese beizubehalten.“

Auch wenn Thioune diese Achse erst noch finden muss, ist der dreimalige deutsche Meister überzeugt von der Arbeit des HSV-Trainers.

Welche Fragen seine früheren Mitspieler Mario Basler und Andreas Möller ihm gestellt haben und warum er einmal in der Bayern-Kabine mit Uli Hoeneß aneinandergeraten ist, verrät Thomas Helmer im Podcast.

