Nicolai Müller: „Der HSV steigt auf – Hannover vielleicht“

Nicolai Müller (33) stürmte von 2014 bis 2018 für den HSV und im vergangenen Jahr für Hannover 96 in der Bundesliga. Seit dem vergangenen Jahr spielt er bei den Western Sydney Wanderers in der australischen A-League.

Hamburg. Es ist 21.30 Uhr in Sydney, als Nicolai Müller sich mit seinem Laptop in das Gespräch mit dem Abendblatt einwählt. Der frühere Flügelstürmer des HSV musste erst noch seine Zwillinge ins Bett bringen, ehe er die nötige Ruhe fand, um im Abendblatt-Podcast „HSV – wir müssen reden“ über das kommende Duell seiner beiden Ex-Clubs zu sprechen. Am Sonnabend um 13 Uhr trifft der HSV auf Hannover 96. Im 16.200 Kilometer entfernten Australiens wird es dann schon spät am Abend sein, wenn der Profi der Western Sydney Wanderers auf dem Sofa den Fernseher anmacht. „Das ist eine gute Zeit für mich. Da werde ich auf jeden Fall mal einschalten.“

Eine gute Zeit hat Müller auch, seit er im vergangenen Jahr am anderen Ende der Welt wohnt. „Wir fühlen uns super wohl hier“, sagt der 33-Jährige, der mit seiner Frau Jessica und den zwei Kindern im Oktober 2019 von heute auf morgen seine Koffer packte. Müller hatte sich nach Ablauf der Transferperiode eigentlich schon damit abgefunden, bis zum Winter bei Eintracht Frankfurt zu bleiben, obwohl er dort nur auf der Bank saß. Dann rief ihn eines Abends Markus Babbel an. Der Europameister von 1996 war zu diesem Zeitpunkt Trainer in Sydney und wollte Müller unbedingt holen. „Es gab nur ein Problem“, erinnert sich Müller ein Jahr später. „Ich musste mich innerhalb von 24 Stunden entscheiden, da das Transferfenster in Australien nur noch kurze Zeit geöffnet war.“

Nicolai Müller: Druck beim HSV größer

Wie Müller sein erstes Jahr in Australien erlebt hat, wie er in diesem Jahr Weihnachten feiert und wo er das Spiel seiner Ex-Clubs HSV und Hannover am Sonnabend guckt, hören Sie hier in der aktuellen Podcast-Folge. Über seine Ex-Clubs aus dem Norden, mit denen er zwei Abstiege innerhalb eines Jahres erlebte, sagt er heute: „Der Druck beim HSV war größer als in Hannover". ​